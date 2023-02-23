KYK yurt ücretleri geri ödenecek mi?
Kahramanmaraş depreminin ardından alınan önlemler arasında üniversitelerde uzaktan eğitime geçilmesi de yer aldı. Birçok üniversite öğrencisi kaldığı yurtlardan çıkarak, memleketlerine geri döndü. Yurtlar, depremzedelere tahsis edildi. Peki KYK yurt ücretleri geri ödenecek mi?
Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki deprem, on şehirde etkili oldu. 6 Şubat günü dokuz saat ara ile meydana gelen depremler nedeni ile kırk binin üzerinde vatandaşımızın hayatını kaybettiği açıklandı. Yaşanan depremden hayatını kurtarabilen kişiler ise, evlerini ve iş yerlerini kaybetti.
Meydana gelen depremler nedeni ile binlerce bina yerle bir oldu. Binaların yıkılması ile depremden etkilenen bölgelerde yaşayan vatandaşlarımız için barınma sorunu ortaya çıktı. Devlet tarafından alınan yeni kararlar ile üniversite öğrencilerinin kaldığı KYK yurtları, depremzedelere tahsis edildi.
ÖĞRENCİLER GERİ DÖNDÜ
KYK yurtlarından çıkartılan üniversite öğrencilerinin yerine yurtlara depremden etkilenen vatandaşlar yerleştirilmeye başlandı. Bu kapsamda üniversitelerin eğitiminde, pandemi sürecinde olduğu gibi online eğitime geçilmesine karar verildi. Birçok üniversite öğrencisi, alınan bu karar ile memleketine geri döndü. Üniversite öğrencileri, ücretlerini ödedikleri KYK yurtlarının paralarının kendilerine geri ödenip ödenmeyeceğine dair haberleri bekliyor.
AÇIKLAMA SOSYAL MEDYADAN YAPILDI
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, konu ile ilgili olarak sosyal medya hesabı üzerinden bazı açıklamalarda bulundu. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından yapılan açıklamalarda şu ifadeler yer aldı; ‘’Yurt ücretlerine ilişkin şubat ayı ve bahar yarı yılında yurtta kalmayan öğrencilerimizin elbette herhangi bir ücret ödemeleri söz konusu değildir. Deprem illerinden öğrencilerimiz ise yurtta kalsalar dahi ödeme yapmayacaklardır.’’ Ancak, bakan tarafından yapılan açıklamalarda, önceden yapılan ödemelerin geri verilip verilmeyeceğine dair bir bilgiye yer verilmedi.