KYK yurt ücretleri geri ödenecek mi?

AÇIKLAMA SOSYAL MEDYADAN YAPILDI

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, konu ile ilgili olarak sosyal medya hesabı üzerinden bazı açıklamalarda bulundu. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından yapılan açıklamalarda şu ifadeler yer aldı; ‘’Yurt ücretlerine ilişkin şubat ayı ve bahar yarı yılında yurtta kalmayan öğrencilerimizin elbette herhangi bir ücret ödemeleri söz konusu değildir. Deprem illerinden öğrencilerimiz ise yurtta kalsalar dahi ödeme yapmayacaklardır.’’ Ancak, bakan tarafından yapılan açıklamalarda, önceden yapılan ödemelerin geri verilip verilmeyeceğine dair bir bilgiye yer verilmedi.