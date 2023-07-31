Malatya'da düzensiz göçmen operasyonu! 34 göçmen kıskıvrak yakalandı

Malatya'da göçmen kaçakçılığına yönelik operasyon yapıldı. 34 düzensiz göçmen yakalandı. 2 şüpheli tutuklandı.

Malatya'da düzensiz göçmen operasyonu! 34 göçmen kıskıvrak yakalandı
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Göçmen kaçakçılığına yönelik düğmeye basıldı. 34 göçmen kıskıvrak yakalandı.

Malatya'da İl Emniyet Müdürlüğü, göçmen kaçakçılığı faaliyetlerini deşifre ve önleme çalışmaları kapsamında polis ekipleri çalışma başlattı.

"Dur" ihtarına uymayıp kaçan ve kovalamaca sonucu yakalanan minibüste 34 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli ise sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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