Malatya’daki köy evlerinde çalışmalar hızla sürüyor!

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerde etkilenen 11 ilden biri olan Malatya’da köy evlerindeki çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Akçadağ ilçesinde son rötuşların yapıldığı 177 köy evlerinin teslimi için ise gün sayılıyor.

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Malatya’daki köy evlerinde çalışmalar hızla sürüyor! - Resim: 1

Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen illerden biri olan Malatya’da depremler sonrasında yapımına başlanan 14 bin 338 konutun yapımı sürüyor.

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Malatya’daki köy evlerinde çalışmalar hızla sürüyor! - Resim: 2

 Toplamda 103 bin 19 konut ve köy evinin inşa edileceği kentte 9 bin 331 konutun daha ihalesi gerçekleştirildi.

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Malatya’daki köy evlerinde çalışmalar hızla sürüyor! - Resim: 3

Evlerin yüzde 40’ı tamamlanmak üzere.

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Malatya’daki köy evlerinde çalışmalar hızla sürüyor! - Resim: 4

Akçadağ ilçesinde son rötuşların yapıldığı 177 köy evlerinin teslimi için ise gün sayılıyor.

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