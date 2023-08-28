Malatya’daki köy evlerinde çalışmalar hızla sürüyor!
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerde etkilenen 11 ilden biri olan Malatya’da köy evlerindeki çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Akçadağ ilçesinde son rötuşların yapıldığı 177 köy evlerinin teslimi için ise gün sayılıyor.
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Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen illerden biri olan Malatya’da depremler sonrasında yapımına başlanan 14 bin 338 konutun yapımı sürüyor.
Toplamda 103 bin 19 konut ve köy evinin inşa edileceği kentte 9 bin 331 konutun daha ihalesi gerçekleştirildi.
Evlerin yüzde 40’ı tamamlanmak üzere.
Akçadağ ilçesinde son rötuşların yapıldığı 177 köy evlerinin teslimi için ise gün sayılıyor.