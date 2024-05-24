Mantardan zehirlenme vakaları artıyor! Uzmanlar herkesi uyardı...
Mantarların bilinçsiz tüketilmesi problemlerini de beraberinde getiriyor. Mynet'in aktardığına göre, Düzce Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz ve Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Tolga Aydın mantar zehirlenmelerine karşı uyarılarda bulundu.
Mevsim yağışlarının bazı bölgelerde artmasının ardından doğada kendiliğinden büyüyen mantarlar da çoğaldı.
Doğal ortamında kendiliğinden büyüyen mantarlar, kimileri tarafından bilinçsizce tüketiliyor. Ancak bazı zehirli mantar türleri, telafisi olmayan sorunlara yol açabiliyor.
Her ne kadar zengin proteini ile tüketimi tavsiye edilse de mantar tüketiminde dikkatli olmak gerekiyor.
Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Tolga Aydın, son zamanlarda acile başvuran vakaların sayısında artış olduğunu söylüyor.
Mynet'in haberine göre, Aydın yaptığı konuşmada 'Türkiye’de doğada kendiliğinden yetişen mantarlar arasında zehirli mantarların olduğunu biliyoruz. Bu zehirli mantarların tüketilmesi sonrasında ölüme dahi götürecek ciddi vakalar görmekteyiz.' açıklamasında bulundu.