Marketlerde yeni dönem! Ambalajların üzerine...
Marketlerde yeni bir döneme mi giriliyor? Fahiş fiyatlarla mücadele kapsamında ambalaj üzerine fiyat yazılması uygulaması gündeme gelen konular arasında yer alıyor. İşte detaylar...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fahiş fiyatla mücadele önlemleri kapsamında "ambalaj üzerine fiyatların yazılması da düşünülebilir" dedi.
Ticaret Bakanlığı'nın konu üzerinde çalışmaya başladığı belirtiliyor.
Bakanlık üretici, toptancı ve perakendecilerle bir çalışma yapıyor. Ambalaj üzerine fiyat etiketi üçlü bir komisyon tarafından belirlenecek. Bu komisyonda bakanlık yetkililerinin de yer alması öngörülüyor.
Bu fiyatları Ticaret Bakanlığı onaylayacak.
Ambalajda yer alacak fiyat "tavsiye fiyatı" olarak ortak karar ile belirlenecek. Üretici, toptancı, perakendeci ürünün üzerine maliyet ve kârı ekleyerek bir fiyat çıkaracak.