Marketlerde yeni dönem! Ambalajların üzerine...

Ticaret Bakanlığı'nın konu üzerinde çalışmaya başladığı belirtiliyor.

Bakanlık üretici, toptancı ve perakendecilerle bir çalışma yapıyor. Ambalaj üzerine fiyat etiketi üçlü bir komisyon tarafından belirlenecek. Bu komisyonda bakanlık yetkililerinin de yer alması öngörülüyor.