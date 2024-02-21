Marmara’da batan gemide cansız bedeni bulunan Zeynep Kılınç’ın mesajları ortaya çıktı: "Bu işi kışın yapmayacağım, artık kararlıyım"

ZEYNEP KILIÇ’IN MESAJLAŞMALARI: “BU SON, KIŞIN BİR DAHA YAPMAM”

Milliyet gazetesinin haberine göre; gemide aşçı olarak görev alan Zeynep Kılıç’ın kaptan bir ağabeyine gönderdiği eski tarihli mesajlar ortaya çıktı.

Kılıç’ın “manevi ağabeyiyim” diyen kaptan İrfan Çiriğ, genç kadının kendisine kış aylarında bir daha gemide çalışmak istemediğini söylediğini anlattı.