Marmara’da batan gemide cansız bedeni bulunan Zeynep Kılınç’ın mesajları ortaya çıktı: "Bu işi kışın yapmayacağım, artık kararlıyım"
Marmara Denizi’nde, İmralı Adası’nın güneybatısında su alarak batan Batuhan A adlı kargo gemisindeki kayıp 5 mürettebatın arama kurtarma çalışmaları 6. gününde devam ediyor. Bu trajik olayın ardından, Zeynep Kılınç’ın kaptan İrfan Çiriğ ile yaptığı konuşma da dikkat çekici.
Marmara Denizi'nde İmralı Adası'nda 15 Şubat sabahı battığı bildirilen Batuhan A. adlı geminin kayıp 4 personeli için arama çalışmaları devam ediyor.
Gemideki arama faaliyetleri, TCG Akın Gemisi ve Nene Hatun Gemisi tarafından yürütülüyor. Geminin denizin 51 metre derinliğinde tabana oturduğu belirtiliyor.
Batuhan A gemisine yapılan dalışların koordinasyonu TCG Akın Gemisi tarafından sağlanıyor. Batan geminin yakınında bulunan Nene Hatun Gemisi ise İnsansız Su Altı Robotu (ROV) kullanarak görüntüleme ve tarama çalışmalarını gerçekleştiriyor.
Ekiplerin sahil şeridindeki arama faaliyetleri de devam ediyor.
2 DENİZCİNİN CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI
Geminin kayıp personellerinden 33 yaşındaki aşcı Zeynep Kılıç ile gemi batmadan önce çektiği videoyu eşine gönderen Hüseyin Tutuk’un cansız bedenlerine ulaşıldı.
ZEYNEP KILIÇ’IN MESAJLAŞMALARI: “BU SON, KIŞIN BİR DAHA YAPMAM”
Milliyet gazetesinin haberine göre; gemide aşçı olarak görev alan Zeynep Kılıç’ın kaptan bir ağabeyine gönderdiği eski tarihli mesajlar ortaya çıktı.
Kılıç’ın “manevi ağabeyiyim” diyen kaptan İrfan Çiriğ, genç kadının kendisine kış aylarında bir daha gemide çalışmak istemediğini söylediğini anlattı.