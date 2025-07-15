Marmara’da deprem riski nerede? Üşümezsoy iki tehlikeli fay hattını açıkladı

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, beklenen Marmara depremine ilişkin yeni açıklamalar yaptı. İstanbul’da büyük deprem beklentisini “asılsız” buldu, asıl tehlikenin Marmara’nın güneyinde olduğunu söyledi. Üşümezsoy’un uyardığı iki kritik fay hattı dikkat çekti.

Ebrugül Müezzinoğlu Ebrugül Müezzinoğlu
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Marmara’da deprem riski nerede? Üşümezsoy iki tehlikeli fay hattını açıkladı - Resim: 1

Depremi tahmin etti, yeni uyarı yaptı

23 Nisan’da Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremi önceden öngören Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Marmara’daki deprem riskiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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Marmara’da deprem riski nerede? Üşümezsoy iki tehlikeli fay hattını açıkladı - Resim: 2

“7.2’lik deprem olacak” diyenlere tepki

Üşümezsoy, İstanbul’da büyük bir deprem olacağı yönündeki söylemleri eleştirdi. Bu söylemlerin “yanlış modellemelere dayandığını” ve “bilimsel temelden yoksun” olduğunu söyledi.

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Marmara’da deprem riski nerede? Üşümezsoy iki tehlikeli fay hattını açıkladı - Resim: 3

Adalar Fayı’na değil, Kumburgaz’a dikkat çekti

Uzman isim, stresin Adalar Fayı’na değil, Kumburgaz çukuru içerisindeki faya aktarıldığını savundu. İstanbul’u doğrudan tehdit eden asıl riskin burada olduğunu belirtti.

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Marmara’da deprem riski nerede? Üşümezsoy iki tehlikeli fay hattını açıkladı - Resim: 4

“6.5’i geçmeyecek bir deprem olur”

Kumburgaz fayının yapısı itibarıyla 10 kilometre gibi sığ bir derinlikte olduğunu ifade eden Üşümezsoy, burada büyük bir deprem beklenmediğini, olası depremin 6.5’in altında kalacağını söyledi.

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Marmara’da deprem riski nerede? Üşümezsoy iki tehlikeli fay hattını açıkladı - Resim: 5

Nisan’daki deprem modelini doğruladı

23 Nisan’da yaşanan 6.2’lik depremin de bu fay hattı üzerinde meydana geldiğini belirten Üşümezsoy, yıllardır savunduğu modelin bu depremle doğrulandığını ifade etti.

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Marmara’da deprem riski nerede? Üşümezsoy iki tehlikeli fay hattını açıkladı - Resim: 6

Asıl iki tehlikeli bölge

Üşümezsoy’a göre büyük deprem riski taşıyan iki ana segment İstanbul’un güneyinde yer alıyor:

Bozburun Fayı (Armutlu Yarımadası)
Sarıköy Fayı (Güney Marmara)

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Marmara’da deprem riski nerede? Üşümezsoy iki tehlikeli fay hattını açıkladı - Resim: 7

Bozburun Fayı: Harekete geçmedi

1999 Gölcük depreminin ardından stres yüklenen Bozburun Fayı'nın hâlâ kırılmadığını belirten Üşümezsoy, bu hattın Marmara’daki en riskli bölgelerden biri olduğunu ifade etti.

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Marmara’da deprem riski nerede? Üşümezsoy iki tehlikeli fay hattını açıkladı - Resim: 8

Sarıköy Fayı: 1953’ten bu yana baskı altında

Güney Marmara’daki Sarıköy Fayı’nın ise 1953 Yenice-Gönen depreminden bu yana stres biriktirdiğini söyledi. Bu fayın da büyük bir sarsıntı yaratabileceğine dikkat çekti.

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