Marmara’da deprem riski nerede? Üşümezsoy iki tehlikeli fay hattını açıkladı
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, beklenen Marmara depremine ilişkin yeni açıklamalar yaptı. İstanbul’da büyük deprem beklentisini “asılsız” buldu, asıl tehlikenin Marmara’nın güneyinde olduğunu söyledi. Üşümezsoy’un uyardığı iki kritik fay hattı dikkat çekti.
Depremi tahmin etti, yeni uyarı yaptı
23 Nisan’da Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremi önceden öngören Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Marmara’daki deprem riskiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
“7.2’lik deprem olacak” diyenlere tepki
Üşümezsoy, İstanbul’da büyük bir deprem olacağı yönündeki söylemleri eleştirdi. Bu söylemlerin “yanlış modellemelere dayandığını” ve “bilimsel temelden yoksun” olduğunu söyledi.
Adalar Fayı’na değil, Kumburgaz’a dikkat çekti
Uzman isim, stresin Adalar Fayı’na değil, Kumburgaz çukuru içerisindeki faya aktarıldığını savundu. İstanbul’u doğrudan tehdit eden asıl riskin burada olduğunu belirtti.
“6.5’i geçmeyecek bir deprem olur”
Kumburgaz fayının yapısı itibarıyla 10 kilometre gibi sığ bir derinlikte olduğunu ifade eden Üşümezsoy, burada büyük bir deprem beklenmediğini, olası depremin 6.5’in altında kalacağını söyledi.
Nisan’daki deprem modelini doğruladı
23 Nisan’da yaşanan 6.2’lik depremin de bu fay hattı üzerinde meydana geldiğini belirten Üşümezsoy, yıllardır savunduğu modelin bu depremle doğrulandığını ifade etti.
Asıl iki tehlikeli bölge
Üşümezsoy’a göre büyük deprem riski taşıyan iki ana segment İstanbul’un güneyinde yer alıyor:
Bozburun Fayı (Armutlu Yarımadası)
Sarıköy Fayı (Güney Marmara)
Bozburun Fayı: Harekete geçmedi
1999 Gölcük depreminin ardından stres yüklenen Bozburun Fayı'nın hâlâ kırılmadığını belirten Üşümezsoy, bu hattın Marmara’daki en riskli bölgelerden biri olduğunu ifade etti.
Sarıköy Fayı: 1953’ten bu yana baskı altında
Güney Marmara’daki Sarıköy Fayı’nın ise 1953 Yenice-Gönen depreminden bu yana stres biriktirdiğini söyledi. Bu fayın da büyük bir sarsıntı yaratabileceğine dikkat çekti.