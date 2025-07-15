Marmara’da deprem riski nerede? Üşümezsoy iki tehlikeli fay hattını açıkladı

“6.5’i geçmeyecek bir deprem olur”



Kumburgaz fayının yapısı itibarıyla 10 kilometre gibi sığ bir derinlikte olduğunu ifade eden Üşümezsoy, burada büyük bir deprem beklenmediğini, olası depremin 6.5’in altında kalacağını söyledi.