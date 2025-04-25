Marmara’da sarsıntı bitmedi: Üşümezsoy o noktayı işaret etti
Büyük Marmara Depremi için "tehlike geçti" açıklamalarıyla gündeme gelen Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, İstanbul için yeni bir uyarıda bulundu.
Üşümezsoy, Silivri açıklarında daha önce kırılmamış bir fayın bulunduğunu belirterek, aynı bölgede 6.2 büyüklüğünde bir depremin daha yaşanabileceğini söyledi.
23 Nisan'daki 6.2 büyüklüğündeki depremi önceden tahmin eden Üşümezsoy, bu kez Kumburgaz çukurunu işaret etti.
Beyaz TV'de yayınlanan Ne Var Ne Yok programına konuk olan Üşümezsoy, bölgede halen aktif olan ve kırılmamış bir fay bulunduğunu belirtti.
“Kumburgaz çukurunda yeni bir deprem bekliyorum”
Depremin oluşumunu teknik olarak anlatan Üşümezsoy, “Bir depremde fayın uzunluğu ve derinliği önemlidir. Örneğin, 100 kilometrelik bir yüzey yırtılırsa 6 büyüklüğünde, 200 kilometrelik bir yüzey yırtılırsa 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelir,” dedi.
Silivri çukurunun ortasında yer alan 20-25 kilometrelik aktif bir fayın kırıldığını ancak hemen yanında aynı uzunlukta başka bir fayın daha kırılmadan durduğunu vurgulayan Üşümezsoy,
"Bu fay henüz kırılmadı, ancak benzer büyüklükte bir deprem üretme potansiyeli taşıyor" ifadelerini kullandı.
“Aynı noktada, aynı büyüklükte bir sarsıntı daha gelebilir”
İstanbul’un son depremde büyük bir yıkım yaşamadığını hatırlatan Üşümezsoy, “Ancak aynı bölgede bir kez daha, yine 6.2 büyüklüğünde bir sarsıntı bekliyoruz. Bu kez biraz daha etkili olabilir,” diye konuştu.