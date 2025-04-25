Marmara’da sarsıntı bitmedi: Üşümezsoy o noktayı işaret etti

İstanbul’un son depremde büyük bir yıkım yaşamadığını hatırlatan Üşümezsoy, “Ancak aynı bölgede bir kez daha, yine 6.2 büyüklüğünde bir sarsıntı bekliyoruz. Bu kez biraz daha etkili olabilir,” diye konuştu.