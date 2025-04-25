Marmara’da sarsıntı bitmedi: Üşümezsoy o noktayı işaret etti

Büyük Marmara Depremi için "tehlike geçti" açıklamalarıyla gündeme gelen Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, İstanbul için yeni bir uyarıda bulundu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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Marmara’da sarsıntı bitmedi: Üşümezsoy o noktayı işaret etti - Resim: 1

Üşümezsoy, Silivri açıklarında daha önce kırılmamış bir fayın bulunduğunu belirterek, aynı bölgede 6.2 büyüklüğünde bir depremin daha yaşanabileceğini söyledi.

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Marmara’da sarsıntı bitmedi: Üşümezsoy o noktayı işaret etti - Resim: 2

23 Nisan'daki 6.2 büyüklüğündeki depremi önceden tahmin eden Üşümezsoy, bu kez Kumburgaz çukurunu işaret etti. 

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Marmara’da sarsıntı bitmedi: Üşümezsoy o noktayı işaret etti - Resim: 3

Beyaz TV'de yayınlanan Ne Var Ne Yok programına konuk olan Üşümezsoy, bölgede halen aktif olan ve kırılmamış bir fay bulunduğunu belirtti.

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Marmara’da sarsıntı bitmedi: Üşümezsoy o noktayı işaret etti - Resim: 4

 “Kumburgaz çukurunda yeni bir deprem bekliyorum”

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Marmara’da sarsıntı bitmedi: Üşümezsoy o noktayı işaret etti - Resim: 5

Depremin oluşumunu teknik olarak anlatan Üşümezsoy, “Bir depremde fayın uzunluğu ve derinliği önemlidir. Örneğin, 100 kilometrelik bir yüzey yırtılırsa 6 büyüklüğünde, 200 kilometrelik bir yüzey yırtılırsa 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelir,” dedi.

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Marmara’da sarsıntı bitmedi: Üşümezsoy o noktayı işaret etti - Resim: 6

Silivri çukurunun ortasında yer alan 20-25 kilometrelik aktif bir fayın kırıldığını ancak hemen yanında aynı uzunlukta başka bir fayın daha kırılmadan durduğunu vurgulayan Üşümezsoy,

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Marmara’da sarsıntı bitmedi: Üşümezsoy o noktayı işaret etti - Resim: 7

"Bu fay henüz kırılmadı, ancak benzer büyüklükte bir deprem üretme potansiyeli taşıyor" ifadelerini kullandı.

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Marmara’da sarsıntı bitmedi: Üşümezsoy o noktayı işaret etti - Resim: 8

 “Aynı noktada, aynı büyüklükte bir sarsıntı daha gelebilir”

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Marmara’da sarsıntı bitmedi: Üşümezsoy o noktayı işaret etti - Resim: 9

İstanbul’un son depremde büyük bir yıkım yaşamadığını hatırlatan Üşümezsoy, “Ancak aynı bölgede bir kez daha, yine 6.2 büyüklüğünde bir sarsıntı bekliyoruz. Bu kez biraz daha etkili olabilir,” diye konuştu.

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