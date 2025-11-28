Marmaris’te gıda skandalı! 2019 tarihli ürünler ele geçirildi
Muğla'nın Marmaris ilçesinde Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan gıda denetimlerinde, halk sağlığını tehdit eden son tüketim tarihi geçmiş ve hijyenik olmayan koşullarda depolanan çok sayıda ürüne el konuldu; 9 farklı iş yeri hakkında idari işlem başlatıldı.
Marmaris Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçe genelinde halk sağlığı ve gıda güvenliğini esas alarak börek, pide ve lahmacun imalatı ve satışı gerçekleştiren iş yerlerine yönelik geniş çaplı bir denetim gerçekleştirdi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, kontrol faaliyetleri sırasında işletmelerin hijyen şartları, çalışanların kişisel temizlik durumları, iş yeri ruhsatları, gıdaların saklama koşulları ve ürünlerin gramaj uygunlukları titizlikle incelendi.
TARİHİ GEÇMİŞ VE SAĞLIKSIZ ÜRÜNLERE EL KONULDU
Yapılan kontroller neticesinde, sağlıksız koşullarda depolanan ve kullanım süreleri dolmuş ürünlere anında el konuldu. Denetimler sonucunda, yürürlükteki mevzuata aykırı uygulamaları tespit edilen toplam 9 işletmeye karşı, 13 ayrı idari işlem başlatıldı.