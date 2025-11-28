Marmaris’te gıda skandalı! 2019 tarihli ürünler ele geçirildi

Marmaris Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçe genelinde halk sağlığı ve gıda güvenliğini esas alarak börek, pide ve lahmacun imalatı ve satışı gerçekleştiren iş yerlerine yönelik geniş çaplı bir denetim gerçekleştirdi.