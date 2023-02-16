Mehmetçik Antakya'da 10 bin kişilik yemek dağıtacak

ğgeneral Mete, Hatay'daki 8'inci Komando Tugay Komutanlığının emrine değişik birliklerden gelen 8 komando taburunun da verildiğini belirterek, "Hatay'da 2 bin 723 personelimiz görev yapıyor. Değişik bölgelerde toplam 1200 olmak üzere 5 çadır kent kurduk. 11 mutfak 3 seyyar fırınla hizmet veriyoruz. Günlük ekmek üretimimiz 15 bin, yemek üretimimizi 10 bin kapasiteye çıkardık ve Antakya'da muhtelif yerlerde yemek ve ekmek dağıtımı hizmetini yürütüyoruz." diye konuştu.