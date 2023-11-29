Mersin'de Terör Operasyonu! 10 Şüpheli Gözaltına Alındı

Mersin'de terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon düzenlendi. Birden fazla adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'de Terör Operasyonu! 10 Şüpheli Gözaltına Alındı

Yurt genelinde terör örgütleriyle mücadele güvenlik güçlerinin kararlı çalışmalarıyla devam ediyor.

Son olarak Mersin'de silahlı terör örgütü PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik önemli bir operasyona imza atıldı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY ve PKK/KCK silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Çalışmalar neticesinde, örgütlerle bağlantısı bulunan 12 şahıs belirlendi.

Sabah saatlerinde, Özel Harekat ve dron desteğiyle tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Ekipler, 6 PKK/KCK, 4 FETÖ/PDY şüphelisini gözaltına aldı. Koçbaşlarıyla kapılar kırılarak adreslere girilirken, operasyon bölgelerinde yoğun güvenlik önlemi alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri yapılmak üzere emniyete götürülürken, adreslerinde bulunamayan 2 kişiyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

Kütahya ve İstanbul’da Suç Örgütü Operasyonu: 10 TutuklamaKütahya ve İstanbul’da Suç Örgütü Operasyonu: 10 TutuklamaYurt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Mersin # terör # operasyon
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