Mesai Saatlerindeki Büyük Değişim! Bir İlk Geliyor Düzenleme Kapıda
Çalışanların yıllardır beklediği haber geldi. Mesai saatlerinde yeni düzenleme kapıda! Dünya genelinde iş saatlerindeki azalma Türkiye'de de görülecek mi? İşte mesai saatlerindeki değişimlerle ilgili düzenlemeler:
İş Kanunu hükmüne göre iş verenin en fazla 12 saat çalıştırmasının önüne geçilecek! Aile yapısından topluma kadar olumsuz etkileyen çalışma süreleriyle ilgili tasarımda özellikle evli kişiler baz alınacak.
Mesai Saatlerindeki Büyük Değişim! Bir İlk Geliyor Düzenleme Kapıda
Toplumsal sağlık düzenini de kötü etkileyen çalışma düzeniyle ilgili Çalışma Bakanlığa bunun önüne geçmeye hazırlanıyor.
Çalışma süreleri uluslararası sözleşmeler kapsamında düzenleniyor ancak ülkelerin ulusal mevzuatlarına göre değişkenlik gösterebiliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da sosyal güvenlik mevzuatını yeni nesil esnek çalışma şekillerine uyumlu hale getirmek için çalışma yapıyor.
İş-özel yaşam dengesi gözetecek mevzuat düzenlemeleri kapsamında mesai içerisinde dinlenme payı da verilecek.