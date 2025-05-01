Meteoroloji 26 ili uyardı: Sağanak, yıldırım ve fırtına uyarısı!

Meteoroloji tahminlerine göre 2 Mayıs 2025 Cuma günü Türkiye genelinde birçok ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak.

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Meteoroloji 26 ili uyardı: Sağanak, yıldırım ve fırtına uyarısı! - Resim: 1

 Yağışların özellikle Marmara, İç Anadolu, Karadeniz, Akdeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde yer yer kuvvetli olacağı öngörülüyor.

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Meteoroloji 26 ili uyardı: Sağanak, yıldırım ve fırtına uyarısı! - Resim: 2

☔ Marmara Bölgesi

Kocaeli, Sakarya, Bilecik, 

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Meteoroloji 26 ili uyardı: Sağanak, yıldırım ve fırtına uyarısı! - Resim: 3

Bursa ve Balıkesir’in güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak yağışlar bekleniyor. Bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) da etkili olabilir.

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Meteoroloji 26 ili uyardı: Sağanak, yıldırım ve fırtına uyarısı! - Resim: 4

☔ İç Anadolu Bölgesi

Kütahya, Uşak, 

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Meteoroloji 26 ili uyardı: Sağanak, yıldırım ve fırtına uyarısı! - Resim: 5

Sivas, Tokat ve Kayseri’nin güney ve doğu kesimlerinde yerel kuvvetli sağanaklar tahmin ediliyor.

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Meteoroloji 26 ili uyardı: Sağanak, yıldırım ve fırtına uyarısı! - Resim: 6

☔ Karadeniz Bölgesi

Bölgenin batı kesimlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar öngörülürken, Ordu ve Trabzon çevrelerinde hafif yağmur bekleniyor.

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Meteoroloji 26 ili uyardı: Sağanak, yıldırım ve fırtına uyarısı! - Resim: 7

☔ Akdeniz Bölgesi

Mersin, Adana, 

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Meteoroloji 26 ili uyardı: Sağanak, yıldırım ve fırtına uyarısı! - Resim: 8

Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş’ın batı kesimlerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir.

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Meteoroloji 26 ili uyardı: Sağanak, yıldırım ve fırtına uyarısı! - Resim: 9

☔ Doğu Anadolu Bölgesi

Erzurum, Bingöl, 



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Meteoroloji 26 ili uyardı: Sağanak, yıldırım ve fırtına uyarısı! - Resim: 10

Muş, Tunceli, 

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Meteoroloji 26 ili uyardı: Sağanak, yıldırım ve fırtına uyarısı! - Resim: 11

Kars, Ardahan, 

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Meteoroloji 26 ili uyardı: Sağanak, yıldırım ve fırtına uyarısı! - Resim: 12

Diyarbakır ve Elazığ’ın doğusunda yerel kuvvetli yağışlar bekleniyor. Erzincan çevresinde ise gök gürültülü sağanak yağışla birlikte dolu riski bulunuyor.

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Meteoroloji 26 ili uyardı: Sağanak, yıldırım ve fırtına uyarısı! - Resim: 13

⚠️ Uyarılar ve Önlemler

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Meteoroloji 26 ili uyardı: Sağanak, yıldırım ve fırtına uyarısı! - Resim: 14

Kuvvetli yağışların ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, hortum, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara neden olabileceği belirtiliyor. 

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Meteoroloji 26 ili uyardı: Sağanak, yıldırım ve fırtına uyarısı! - Resim: 15

Vatandaşların bu tür risklere karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

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Hava durumu sağanak yağış