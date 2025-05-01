Meteoroloji 26 ili uyardı: Sağanak, yıldırım ve fırtına uyarısı!
Meteoroloji tahminlerine göre 2 Mayıs 2025 Cuma günü Türkiye genelinde birçok ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak.
Yağışların özellikle Marmara, İç Anadolu, Karadeniz, Akdeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde yer yer kuvvetli olacağı öngörülüyor.
☔ Marmara Bölgesi
Kocaeli, Sakarya, Bilecik,
Bursa ve Balıkesir’in güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak yağışlar bekleniyor. Bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) da etkili olabilir.
☔ İç Anadolu Bölgesi
Kütahya, Uşak,
Sivas, Tokat ve Kayseri’nin güney ve doğu kesimlerinde yerel kuvvetli sağanaklar tahmin ediliyor.
☔ Karadeniz Bölgesi
Bölgenin batı kesimlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar öngörülürken, Ordu ve Trabzon çevrelerinde hafif yağmur bekleniyor.
☔ Akdeniz Bölgesi
Mersin, Adana,
Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş’ın batı kesimlerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir.
☔ Doğu Anadolu Bölgesi
Erzurum, Bingöl,
Muş, Tunceli,
Kars, Ardahan,
Diyarbakır ve Elazığ’ın doğusunda yerel kuvvetli yağışlar bekleniyor. Erzincan çevresinde ise gök gürültülü sağanak yağışla birlikte dolu riski bulunuyor.
⚠️ Uyarılar ve Önlemler
Kuvvetli yağışların ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, hortum, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara neden olabileceği belirtiliyor.
Vatandaşların bu tür risklere karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.