Meteoroloji 27 ili uyardı: Termometreler 41 dereceyi gösterecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 7 Haziran tarihli hava durumu raporunu yayımladı. Beş günlük tahmin haritasına göre Türkiye'nin batı ve güneydoğu kesimlerinde etkili olması beklenen sıcak hava dalgası, 27 ilde yüksek sıcaklık değerlerine ulaşacak. Bazı illerde termometrelerin 41 dereceyi gösterecek...
Tahminlere göre, ülkenin batı bölgeleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Öğle saatlerinden sonra Kütahya, Uşak, Denizli, Aydın’ın iç kesimleri, Burdur, Bolu, Eskişehir ile Afyonkarahisar ve Isparta’nın kuzey ve batı kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Diğer bölgelerde ise havanın az bulutlu ve açık geçmesi öngörülüyor.
Meteoroloji'nin yüksek sıcaklık uyarısı yaptığı iller:
Edirne, Manisa, Aydın, İzmir, Muğla, Denizli, Burdur, Antalya, Adana, Mardin, Şanlıurfa, Kilis, Adıyaman, Malatya, Batman, Tunceli, Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Bursa, Diyarbakır, Siirt, Şırnak, Elazığ, Isparta, Amasya, Çankırı.
Bölge bölge hava durumu özeti:
MARMARA:
Parçalı ve az bulutlu, güney kesimlerde yer yer çok bulutlu.
Edirne: 34°C
İstanbul: 26°C
Kırklareli: 29°C
Balıkesir: 31°C
EGE:
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu. Öğleden sonra Aydın, Kütahya, Uşak, Denizli ve Afyonkarahisar’da sağanak yağış bekleniyor.
İzmir: 33°C
Manisa: 37°C
Denizli: 37°C
Afyonkarahisar: 31°C
AKDENİZ:
Genel olarak az bulutlu ve açık. Burdur ve Isparta'nın bazı kesimlerinde öğleden sonra sağanak geçişleri bekleniyor.
Antalya: 33°C
Adana: 35°C
Hatay: 32°C
Isparta: 33°C
İÇ ANADOLU:
Parçalı bulutlu, zamanla kuzeybatı kesimleri çok bulutlu. Eskişehir çevresinde sağanak yağış bekleniyor.
Ankara: 33°C
Eskişehir: 35°C
Konya: 32°C
Nevşehir: 28°C
BATI KARADENİZ:
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerde sağanak ihtimali var.
Bolu: 31°C
Düzce: 32°C
Zonguldak: 24°C
Sinop: 27°C
ORTA VE DOĞU KARADENİZ:
Parçalı ve az bulutlu bir gün bekleniyor.
Amasya: 33°C
Rize: 24°C
Samsun: 26°C
Trabzon: 22°C
DOĞU ANADOLU:
Az bulutlu, güneydoğu kesimlerde parçalı ve çok bulutlu. Hakkari’de yerel sağanak geçişleri görülebilir.
Malatya: 34°C
Erzurum: 24°C
Kars: 22°C
Van: 22°C
GÜNEYDOĞU ANADOLU:
Bölge genelinde az bulutlu ve açık hava hakim.
Şanlıurfa: 38°C
Diyarbakır: 36°C
Gaziantep: 36°C
Mardin: 32°C