Meteoroloji 27 ili uyardı: Termometreler 41 dereceyi gösterecek

Tahminlere göre, ülkenin batı bölgeleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Öğle saatlerinden sonra Kütahya, Uşak, Denizli, Aydın’ın iç kesimleri, Burdur, Bolu, Eskişehir ile Afyonkarahisar ve Isparta’nın kuzey ve batı kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Diğer bölgelerde ise havanın az bulutlu ve açık geçmesi öngörülüyor.