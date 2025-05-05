Meteoroloji 40 ili uyardı: Sağanak çok kuvvetli geliyor!
Mayıs ayına girilmesiyle sıcaklıkların artması beklenirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) birçok ili etkisi altına alacak yeni bir sağanak yağış uyarısında bulundu.
Yaz havasına sevinen vatandaşlara kötü haber geldi. MGM, 7 Mayıs Çarşamba günü 40 şehirde gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıkladı.
Meteoroloji’nin tahminlerine göre yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin altına düşecek. MGM yetkilileri, ani su baskını, yıldırım ve yerel dolu yağışlarına karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirtti.
“Sıcaklıkların artması beklenirken, 7 Mayıs Çarşamba günü çok sayıda ilde şiddetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışlar özellikle iç, batı ve doğu bölgelerde etkili olacak. 40 il için yapılan uyarıda, ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.”
Sağanak yağış beklenen bazı iller şöyle:
Kırklareli,
Düzce,
Sakarya,
Zonguldak,
Bolu,
Bartın,
Bilecik,
Eskişehir,
Kütahya,
Afyonkarahisar,
Isparta,
Burdur,
Karabük,
Kastamonu,
Çankırı,
Ankara,
Kırıkkale,
Çorum,
Yozgat,
Kayseri,
Niğde,
Karaman,
Sinop,
Samsun,
Ordu,
Tokat,
Sivas,
Giresun,
Gümüşhane,
Bayburt,
Erzurum,
Erzincan,
Tunceli,
Elazığ,
Bingöl,
Muş,
Bitlis, Hakkari, Amasya.