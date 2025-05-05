Meteoroloji 40 ili uyardı: Sağanak çok kuvvetli geliyor!

“Sıcaklıkların artması beklenirken, 7 Mayıs Çarşamba günü çok sayıda ilde şiddetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışlar özellikle iç, batı ve doğu bölgelerde etkili olacak. 40 il için yapılan uyarıda, ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.”