Meteoroloji 47 ili uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 29 Mayıs Perşembe günü için gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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Meteoroloji 47 ili uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor - Resim: 1

 Haziran ayına yaklaşılmasına rağmen yağışlı hava etkisini sürdürüyor. MGM, 47 ilde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların beklendiğini açıkladı.

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Meteoroloji 47 ili uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor - Resim: 2

Yağış beklenen iller şöyle:

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Meteoroloji 47 ili uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor - Resim: 3

Marmara Bölgesi: İstanbul, 

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Meteoroloji 47 ili uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor - Resim: 4

Kocaeli, 

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Meteoroloji 47 ili uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor - Resim: 5

Sakarya, 

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Meteoroloji 47 ili uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor - Resim: 6

Düzce,

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Meteoroloji 47 ili uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor - Resim: 7

Bilecik

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Meteoroloji 47 ili uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor - Resim: 8

İç Anadolu: Ankara, 

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Meteoroloji 47 ili uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor - Resim: 9

Eskişehir, 

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Meteoroloji 47 ili uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor - Resim: 10

Kırıkkale, 

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Meteoroloji 47 ili uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor - Resim: 11

Yozgat, 

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Meteoroloji 47 ili uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor - Resim: 12

Kırşehir, 

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Meteoroloji 47 ili uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor - Resim: 13

Sivas, 

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Meteoroloji 47 ili uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor - Resim: 14

Nevşehir,

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Meteoroloji 47 ili uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor - Resim: 15

Kayseri, 

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Meteoroloji 47 ili uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor - Resim: 16

Aksaray, 

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Meteoroloji 47 ili uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor - Resim: 17

Niğde, 

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Meteoroloji 47 ili uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor - Resim: 18

Konya,

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Meteoroloji 47 ili uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor - Resim: 19

Karaman

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Meteoroloji 47 ili uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor - Resim: 20

Ege ve Akdeniz: Afyonkarahisar,

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Meteoroloji 47 ili uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor - Resim: 21

Kütahya, 

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Meteoroloji 47 ili uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor - Resim: 22

Burdur,

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Meteoroloji 47 ili uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor - Resim: 23

Isparta, 

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Meteoroloji 47 ili uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor - Resim: 24

Antalya,

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Meteoroloji 47 ili uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor - Resim: 25

Mersin

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Meteoroloji 47 ili uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor - Resim: 26

Karadeniz: Bartın, Zonguldak, Bolu, 

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Meteoroloji 47 ili uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor - Resim: 27

Karabük,

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Meteoroloji 47 ili uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor - Resim: 28

Kastamonu,

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Meteoroloji 47 ili uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor - Resim: 29

Sinop, 

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Meteoroloji 47 ili uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor - Resim: 30

Çorum, 

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Meteoroloji 47 ili uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor - Resim: 31

Amasya, 

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Meteoroloji 47 ili uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor - Resim: 32

Giresun, 

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Meteoroloji 47 ili uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor - Resim: 33

Trabzon,

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Meteoroloji 47 ili uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor - Resim: 34

Rize, 

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Meteoroloji 47 ili uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor - Resim: 35

Artvin

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Meteoroloji 47 ili uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor - Resim: 36

Doğu Anadolu ve çevresi: Erzincan,

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Meteoroloji 47 ili uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor - Resim: 37

Bayburt, 

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Meteoroloji 47 ili uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor - Resim: 38

Gümüşhane, 

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Meteoroloji 47 ili uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor - Resim: 39

Tunceli,

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Meteoroloji 47 ili uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor - Resim: 40

Malatya, 

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Meteoroloji 47 ili uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor - Resim: 41

Elazığ,

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Meteoroloji 47 ili uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor - Resim: 42

Ardahan, 

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Meteoroloji 47 ili uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor - Resim: 43

Kars

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Meteoroloji 47 ili uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor - Resim: 44

Güneydoğu ve çevresi: Adana, 

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Meteoroloji 47 ili uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor - Resim: 45

Hatay, 

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Meteoroloji 47 ili uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor - Resim: 46

Osmaniye, 

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Meteoroloji 47 ili uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor - Resim: 47

Kahramanmaraş

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Meteoroloji 47 ili uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor - Resim: 48

Yetkililer, sel, su baskını, yıldırım, dolu ve kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

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Meteoroloji 47 ili uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor - Resim: 49
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