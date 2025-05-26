Meteoroloji 47 ili uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 29 Mayıs Perşembe günü için gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.
Haziran ayına yaklaşılmasına rağmen yağışlı hava etkisini sürdürüyor. MGM, 47 ilde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların beklendiğini açıkladı.
Yağış beklenen iller şöyle:
Marmara Bölgesi: İstanbul,
Kocaeli,
Sakarya,
Düzce,
Bilecik
İç Anadolu: Ankara,
Eskişehir,
Kırıkkale,
Yozgat,
Kırşehir,
Sivas,
Nevşehir,
Kayseri,
Aksaray,
Niğde,
Konya,
Karaman
Ege ve Akdeniz: Afyonkarahisar,
Kütahya,
Burdur,
Isparta,
Antalya,
Mersin
Karadeniz: Bartın, Zonguldak, Bolu,
Karabük,
Kastamonu,
Sinop,
Çorum,
Amasya,
Giresun,
Trabzon,
Rize,
Artvin
Doğu Anadolu ve çevresi: Erzincan,
Bayburt,
Gümüşhane,
Tunceli,
Malatya,
Elazığ,
Ardahan,
Kars
Güneydoğu ve çevresi: Adana,
Hatay,
Osmaniye,
Kahramanmaraş
Yetkililer, sel, su baskını, yıldırım, dolu ve kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.