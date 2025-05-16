Meteoroloji 48 ili uyardı: Pazar günü sağanak geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 18 Mayıs Pazar günü yurt genelinde etkili olması beklenen kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlara ilişkin son tahminleri paylaştı. Mayıs ayının ortasında yaz havasını yaşayan vatandaşlar için MGM’den kötü haber geldi.
Pazar günü 48 ilde kuvvetli sağanak ve fırtına etkili olacak. MGM, Marmara, Batı Akdeniz ve İç Anadolu’nun batısında rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden saatte 50-70 km hızla eseceğini, kuvvetli yağışların ise gök gürültülü şekilde görüleceğini duyurdu.
İşte sağanak yağış beklenen iller:
Edirne, Kırklareli,
Tekirdağ,
Balıkesir,
Manisa,
İzmir, Aydın,
Çanakkale,
Muğla,
Uşak, Afyonkarahisar,
Kütahya, Bursa,
Yalova, Kocaeli,
Eskişehir,
Bilecik,
Bolu, Zonguldak,
Ankara,
Düzce,
Bartın, Çankırı,
Ardahan, Artvin.
Kırşehir, Niğde,
Yozgat, Çorum,
Kırıkkale,
Kayseri,
Sinop, Samsun,
Tokat, Sivas,
Kastamonu,
Giresun,
Bayburt,
Ordu,
Rize,
Ağrı,
İstanbul,
Kars,
Erzincan,
Erzurum,
Amasya,
Trabzon,
Gümüşhane,
Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım ve ani rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması gerektiği vurgulandı.