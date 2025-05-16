Meteoroloji 48 ili uyardı: Pazar günü sağanak geliyor

Pazar günü 48 ilde kuvvetli sağanak ve fırtına etkili olacak. MGM, Marmara, Batı Akdeniz ve İç Anadolu’nun batısında rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden saatte 50-70 km hızla eseceğini, kuvvetli yağışların ise gök gürültülü şekilde görüleceğini duyurdu.