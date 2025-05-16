Meteoroloji 48 ili uyardı: Pazar günü sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 18 Mayıs Pazar günü yurt genelinde etkili olması beklenen kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlara ilişkin son tahminleri paylaştı. Mayıs ayının ortasında yaz havasını yaşayan vatandaşlar için MGM’den kötü haber geldi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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Meteoroloji 48 ili uyardı: Pazar günü sağanak geliyor - Resim: 1

Pazar günü 48 ilde kuvvetli sağanak ve fırtına etkili olacak. MGM, Marmara, Batı Akdeniz ve İç Anadolu’nun batısında rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden saatte 50-70 km hızla eseceğini, kuvvetli yağışların ise gök gürültülü şekilde görüleceğini duyurdu.

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Meteoroloji 48 ili uyardı: Pazar günü sağanak geliyor - Resim: 2

İşte sağanak yağış beklenen iller:

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Meteoroloji 48 ili uyardı: Pazar günü sağanak geliyor - Resim: 3

Edirne, Kırklareli, 


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Meteoroloji 48 ili uyardı: Pazar günü sağanak geliyor - Resim: 4

Tekirdağ,

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Meteoroloji 48 ili uyardı: Pazar günü sağanak geliyor - Resim: 5

Balıkesir,
Manisa,

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Meteoroloji 48 ili uyardı: Pazar günü sağanak geliyor - Resim: 6

İzmir, Aydın,

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Meteoroloji 48 ili uyardı: Pazar günü sağanak geliyor - Resim: 7

Çanakkale, 
Muğla,

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Meteoroloji 48 ili uyardı: Pazar günü sağanak geliyor - Resim: 8

 Uşak, Afyonkarahisar,

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Meteoroloji 48 ili uyardı: Pazar günü sağanak geliyor - Resim: 9

Kütahya, Bursa,

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Yalova, Kocaeli,

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Eskişehir,
Bilecik, 

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Meteoroloji 48 ili uyardı: Pazar günü sağanak geliyor - Resim: 12

Bolu, Zonguldak,

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Meteoroloji 48 ili uyardı: Pazar günü sağanak geliyor - Resim: 13

Ankara, 
Düzce, 

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Meteoroloji 48 ili uyardı: Pazar günü sağanak geliyor - Resim: 14

Bartın, Çankırı,

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Meteoroloji 48 ili uyardı: Pazar günü sağanak geliyor - Resim: 15






Ardahan, Artvin.

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Meteoroloji 48 ili uyardı: Pazar günü sağanak geliyor - Resim: 16

Kırşehir, Niğde,

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Meteoroloji 48 ili uyardı: Pazar günü sağanak geliyor - Resim: 17

Yozgat, Çorum,

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Meteoroloji 48 ili uyardı: Pazar günü sağanak geliyor - Resim: 18

Kırıkkale, 
Kayseri, 

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Meteoroloji 48 ili uyardı: Pazar günü sağanak geliyor - Resim: 19

Sinop, Samsun,

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Meteoroloji 48 ili uyardı: Pazar günü sağanak geliyor - Resim: 20

Tokat, Sivas,

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Meteoroloji 48 ili uyardı: Pazar günü sağanak geliyor - Resim: 21

Kastamonu, 

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Meteoroloji 48 ili uyardı: Pazar günü sağanak geliyor - Resim: 22

Giresun, 

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Meteoroloji 48 ili uyardı: Pazar günü sağanak geliyor - Resim: 23

Bayburt, 

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Meteoroloji 48 ili uyardı: Pazar günü sağanak geliyor - Resim: 24

Ordu, 

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Meteoroloji 48 ili uyardı: Pazar günü sağanak geliyor - Resim: 25

Rize, 

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Meteoroloji 48 ili uyardı: Pazar günü sağanak geliyor - Resim: 26

Ağrı,

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Meteoroloji 48 ili uyardı: Pazar günü sağanak geliyor - Resim: 27

İstanbul,

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Meteoroloji 48 ili uyardı: Pazar günü sağanak geliyor - Resim: 28

Kars,

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Meteoroloji 48 ili uyardı: Pazar günü sağanak geliyor - Resim: 29

Erzincan, 

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Meteoroloji 48 ili uyardı: Pazar günü sağanak geliyor - Resim: 30

Erzurum,

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Meteoroloji 48 ili uyardı: Pazar günü sağanak geliyor - Resim: 31

Amasya, 

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Meteoroloji 48 ili uyardı: Pazar günü sağanak geliyor - Resim: 32

Trabzon,

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Meteoroloji 48 ili uyardı: Pazar günü sağanak geliyor - Resim: 33

Gümüşhane,

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Meteoroloji 48 ili uyardı: Pazar günü sağanak geliyor - Resim: 34

Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım ve ani rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması gerektiği vurgulandı.

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