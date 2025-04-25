Meteoroloji 50 ili uyardı: Şiddetli sağanak geliyor, dikkat!

26 Nisan 2025 Cumartesi günü Türkiye genelinde birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Meteoroloji tahminlerine göre Marmara'dan Doğu Anadolu'ya, Akdeniz'den Karadeniz'e kadar birçok ilde etkili olacak yağışlar zaman zaman kuvvetli şekilde görülecek.

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Meteoroloji 50 ili uyardı: Şiddetli sağanak geliyor, dikkat! - Resim: 1

Özellikle şehir merkezlerinde ani sağanaklar su baskınlarına yol açabileceği için vatandaşların dikkatli olması gerekiyor.

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Meteoroloji 50 ili uyardı: Şiddetli sağanak geliyor, dikkat! - Resim: 2

Marmara Bölgesi'nde sağanaklar geri dönüyor

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Meteoroloji 50 ili uyardı: Şiddetli sağanak geliyor, dikkat! - Resim: 3

İstanbul başta olmak üzere Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinde gün boyunca yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. 

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Meteoroloji 50 ili uyardı: Şiddetli sağanak geliyor, dikkat! - Resim: 4

Sabah saatlerinde yerel bulutlanmayla birlikte başlayan yağışlar öğleden sonra etkisini artırabilir. Özellikle kıyı kesimlerinde ani bastıran sağanaklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

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Meteoroloji 50 ili uyardı: Şiddetli sağanak geliyor, dikkat! - Resim: 5


İç Anadolu’da yağmur gün boyu sürebilir

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Meteoroloji 50 ili uyardı: Şiddetli sağanak geliyor, dikkat! - Resim: 6

Ankara, Eskişehir, Konya, Kırıkkale, Kırşehir, Sivas ve Yozgat çevrelerinde sağanak yağışlar etkili olacak. Bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak, öğle saatlerinden itibaren yağışlar aralıklı ve gök gürültülü şekilde görülebilir.

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Meteoroloji 50 ili uyardı: Şiddetli sağanak geliyor, dikkat! - Resim: 7

Tarımsal faaliyetler açısından olumlu etkiler beklenirken, açık alanda çalışacak vatandaşların tedbirli olması öneriliyor.

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Meteoroloji 50 ili uyardı: Şiddetli sağanak geliyor, dikkat! - Resim: 8

Akdeniz’in iç kesimleri dikkat!

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Meteoroloji 50 ili uyardı: Şiddetli sağanak geliyor, dikkat! - Resim: 9

Akdeniz Bölgesi'nin özellikle iç ve doğu kesimlerinde yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Antalya’nın doğusu ile Isparta ve Burdur çevrelerinde yerel olarak etkili olacak sağanaklar, Adana'nın kuzey ilçeleri, Osmaniye ve Kahramanmaraş’ın batısında da görülecek. 

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Meteoroloji 50 ili uyardı: Şiddetli sağanak geliyor, dikkat! - Resim: 10

Yer yer dolu yağışı ihtimali de bulunduğundan tarım arazilerinde zarar oluşmaması için çiftçilerin dikkatli olması isteniyor.

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Meteoroloji 50 ili uyardı: Şiddetli sağanak geliyor, dikkat! - Resim: 11

Karadeniz Bölgesi’nde gök gürültüsü eşliğinde yağmur

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Meteoroloji 50 ili uyardı: Şiddetli sağanak geliyor, dikkat! - Resim: 12

Bolu, Karabük, Zonguldak, Sinop, Amasya, Samsun, Trabzon ve Rize çevrelerinde sabah saatlerinden itibaren yağmur geçişleri bekleniyor. 

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Meteoroloji 50 ili uyardı: Şiddetli sağanak geliyor, dikkat! - Resim: 13

Öğle saatlerine doğru bu yağışlar gök gürültülü sağanağa dönüşebilir. Kıyı kesimlerde kısa süreli fırtına ve ani rüzgar etkili olabilir. Karadeniz’de denize açılacak küçük tekne ve balıkçı teknelerinin dikkatli olması öneriliyor.

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Meteoroloji 50 ili uyardı: Şiddetli sağanak geliyor, dikkat! - Resim: 14

Ege’nin iç kesimlerinde ani sağanak riski

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Meteoroloji 50 ili uyardı: Şiddetli sağanak geliyor, dikkat! - Resim: 15

Denizli, Kütahya ve Uşak çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak yağışlar görülecek. Ege’nin batı kıyılarında hava genellikle parçalı bulutlu olsa da, iç kesimlerde gökyüzü gün içinde kapanacak ve yer yer etkili yağışlar yaşanabilecek. 

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Meteoroloji 50 ili uyardı: Şiddetli sağanak geliyor, dikkat! - Resim: 16

Özellikle akşam saatlerinde kısa süreli dolu yağışına karşı hazırlıklı olunmalı.

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Meteoroloji 50 ili uyardı: Şiddetli sağanak geliyor, dikkat! - Resim: 17

Doğu Anadolu’da fırtına ve yağış bir arada

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Meteoroloji 50 ili uyardı: Şiddetli sağanak geliyor, dikkat! - Resim: 18

Doğu Anadolu Bölgesi'nde de yağışlar etkili olacak. Erzurum’un güneyi, Muş ve Bingöl'ün kuzeyi ile Tunceli’nin doğusunda kuvvetli sağanaklar bekleniyor. 

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Meteoroloji 50 ili uyardı: Şiddetli sağanak geliyor, dikkat! - Resim: 19

Bununla birlikte güneydoğuda rüzgarın saatte 60-90 km hızla fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor. Bölgede çatı uçmaları, ağaç devrilmeleri ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalı.

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Meteoroloji 50 ili uyardı: Şiddetli sağanak geliyor, dikkat! - Resim: 20

Güneydoğu’da toz taşınımı alarmı

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Meteoroloji 50 ili uyardı: Şiddetli sağanak geliyor, dikkat! - Resim: 21

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde beklenen toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme ve solunum rahatsızlığı yaşayan vatandaşlar için risk oluşturabilecek bir tablo ortaya çıkabilir.

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Meteoroloji 50 ili uyardı: Şiddetli sağanak geliyor, dikkat! - Resim: 22

Özellikle Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin ve Batman çevresinde toz taşınımı yoğun hissedilecek. Hassas bireylerin dışarı çıkarken maske kullanması öneriliyor.

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Meteoroloji 50 ili uyardı: Şiddetli sağanak geliyor, dikkat! - Resim: 23

Yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerine yakın seyrederken, sağanak yağışlarla birlikte bazı bölgelerde birkaç derecelik düşüş yaşanması bekleniyor. Vatandaşların, Meteoroloji'nin günlük tahminlerini takip etmeleri, ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmaları önem taşıyor.

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