Meteoroloji 50 ili uyardı: Şiddetli sağanak geliyor, dikkat!
26 Nisan 2025 Cumartesi günü Türkiye genelinde birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Meteoroloji tahminlerine göre Marmara'dan Doğu Anadolu'ya, Akdeniz'den Karadeniz'e kadar birçok ilde etkili olacak yağışlar zaman zaman kuvvetli şekilde görülecek.
Özellikle şehir merkezlerinde ani sağanaklar su baskınlarına yol açabileceği için vatandaşların dikkatli olması gerekiyor.
Marmara Bölgesi'nde sağanaklar geri dönüyor
İstanbul başta olmak üzere Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinde gün boyunca yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.
Sabah saatlerinde yerel bulutlanmayla birlikte başlayan yağışlar öğleden sonra etkisini artırabilir. Özellikle kıyı kesimlerinde ani bastıran sağanaklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.
İç Anadolu’da yağmur gün boyu sürebilir
Ankara, Eskişehir, Konya, Kırıkkale, Kırşehir, Sivas ve Yozgat çevrelerinde sağanak yağışlar etkili olacak. Bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak, öğle saatlerinden itibaren yağışlar aralıklı ve gök gürültülü şekilde görülebilir.
Tarımsal faaliyetler açısından olumlu etkiler beklenirken, açık alanda çalışacak vatandaşların tedbirli olması öneriliyor.
Akdeniz’in iç kesimleri dikkat!
Akdeniz Bölgesi'nin özellikle iç ve doğu kesimlerinde yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Antalya’nın doğusu ile Isparta ve Burdur çevrelerinde yerel olarak etkili olacak sağanaklar, Adana'nın kuzey ilçeleri, Osmaniye ve Kahramanmaraş’ın batısında da görülecek.
Yer yer dolu yağışı ihtimali de bulunduğundan tarım arazilerinde zarar oluşmaması için çiftçilerin dikkatli olması isteniyor.
Karadeniz Bölgesi’nde gök gürültüsü eşliğinde yağmur
Bolu, Karabük, Zonguldak, Sinop, Amasya, Samsun, Trabzon ve Rize çevrelerinde sabah saatlerinden itibaren yağmur geçişleri bekleniyor.
Öğle saatlerine doğru bu yağışlar gök gürültülü sağanağa dönüşebilir. Kıyı kesimlerde kısa süreli fırtına ve ani rüzgar etkili olabilir. Karadeniz’de denize açılacak küçük tekne ve balıkçı teknelerinin dikkatli olması öneriliyor.
Ege’nin iç kesimlerinde ani sağanak riski
Denizli, Kütahya ve Uşak çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak yağışlar görülecek. Ege’nin batı kıyılarında hava genellikle parçalı bulutlu olsa da, iç kesimlerde gökyüzü gün içinde kapanacak ve yer yer etkili yağışlar yaşanabilecek.
Özellikle akşam saatlerinde kısa süreli dolu yağışına karşı hazırlıklı olunmalı.
Doğu Anadolu’da fırtına ve yağış bir arada
Doğu Anadolu Bölgesi'nde de yağışlar etkili olacak. Erzurum’un güneyi, Muş ve Bingöl'ün kuzeyi ile Tunceli’nin doğusunda kuvvetli sağanaklar bekleniyor.
Bununla birlikte güneydoğuda rüzgarın saatte 60-90 km hızla fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor. Bölgede çatı uçmaları, ağaç devrilmeleri ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalı.
Güneydoğu’da toz taşınımı alarmı
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde beklenen toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme ve solunum rahatsızlığı yaşayan vatandaşlar için risk oluşturabilecek bir tablo ortaya çıkabilir.
Özellikle Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin ve Batman çevresinde toz taşınımı yoğun hissedilecek. Hassas bireylerin dışarı çıkarken maske kullanması öneriliyor.
Yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerine yakın seyrederken, sağanak yağışlarla birlikte bazı bölgelerde birkaç derecelik düşüş yaşanması bekleniyor. Vatandaşların, Meteoroloji'nin günlük tahminlerini takip etmeleri, ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmaları önem taşıyor.