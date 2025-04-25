Meteoroloji 50 ili uyardı: Şiddetli sağanak geliyor, dikkat!

Akdeniz Bölgesi'nin özellikle iç ve doğu kesimlerinde yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Antalya’nın doğusu ile Isparta ve Burdur çevrelerinde yerel olarak etkili olacak sağanaklar, Adana'nın kuzey ilçeleri, Osmaniye ve Kahramanmaraş’ın batısında da görülecek.