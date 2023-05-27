Meteoroloji 8 şehri uyardı! Şemsiyeleri hazırlayın! Gök gürültülü sağanak geliyor...
Meteoroloji'den 8 şehre gök gürültülü sağanak uyarısı geldi. Yapılan açıklamada ani sel, su baskını, yıldırım ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği ifade edildi.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde görülmesi beklenen hava durumu ile ilgili tahmin raporunu yayımladı.
Yayımlanan raporda 8 şehre özellikle dikkati çeken Meteoroloji Genel Müdürlüğü, söz konusu şehirlere gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.
Meteoroloji'den, Ege Bölgesi'nde yer alan illere yönelik yapılan gök gürültülü sağanak uyarısına göre yağışlar 28 Mayıs Pazar günü saat 13.00-20.00 arasında bekleniyor.
Gök gürültülü sağanak yağışın Manisa, Uşak, Kütahya, Afyonkarahisar, Denizli ve Muğla çevreleri ile İzmir'in ve Aydın'ın iç kesimlerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.