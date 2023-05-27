Meteoroloji 8 şehri uyardı! Şemsiyeleri hazırlayın! Gök gürültülü sağanak geliyor...

Meteoroloji'den 8 şehre gök gürültülü sağanak uyarısı geldi. Yapılan açıklamada ani sel, su baskını, yıldırım ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği ifade edildi.

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Meteoroloji 8 şehri uyardı! Şemsiyeleri hazırlayın! Gök gürültülü sağanak geliyor... - Resim: 1 1 5

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde görülmesi beklenen hava durumu ile ilgili tahmin raporunu yayımladı.

Meteoroloji 8 şehri uyardı! Şemsiyeleri hazırlayın! Gök gürültülü sağanak geliyor... - Resim: 2 2 5

Yayımlanan raporda 8 şehre özellikle dikkati çeken Meteoroloji Genel Müdürlüğü, söz konusu şehirlere gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

Meteoroloji 8 şehri uyardı! Şemsiyeleri hazırlayın! Gök gürültülü sağanak geliyor... - Resim: 3 3 5

Meteoroloji'den, Ege Bölgesi'nde yer alan illere yönelik yapılan gök gürültülü sağanak uyarısına göre yağışlar 28 Mayıs Pazar günü saat 13.00-20.00 arasında bekleniyor.

Meteoroloji 8 şehri uyardı! Şemsiyeleri hazırlayın! Gök gürültülü sağanak geliyor... - Resim: 4 4 5

Gök gürültülü sağanak yağışın Manisa, Uşak, Kütahya, Afyonkarahisar, Denizli ve Muğla çevreleri ile İzmir'in ve Aydın'ın iç kesimlerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.