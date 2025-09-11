Meteoroloji açıkladı: 12 Eylül’de sağanak yağış vuracak şehirler belli oldu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 12 Eylül 2025 Cuma günü için sağanak yağış beklenen illeri duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, yaz mevsiminin son günlerinde beklenmedik sağanak yağışlar bazı bölgelerde etkili olacak.
Meteoroloji’nin son tahminlerine göre 7 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yetkililer, vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini belirtti.
YAĞMUR BEKLENEN 7 ŞEHİR
Meteoroloji’nin açıklamasına göre 12 Eylül Cuma günü gök gürültülü sağanak yağış beklenen iller şunlar:
🌧️ Edirne
🌧️ Tekirdağ
🌧️ Kırklareli
🌧️ Kocaeli
🌧️ Bartın
🌧️ Zonguldak
🌧️ Bolu
Meteoroloji’nin yayınladığı tahmin haritasında da bu illerin yağışlı bölgeler arasında yer aldığı görüldü.