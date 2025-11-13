Meteoroloji açıkladı: 13 Kasım'da bu illerde kar ve sağanak yağış bekleniyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sıcaklıkların iç ve doğu bölgelerde 4 dereceye kadar düşeceğini, bazı illerde kuvvetli yağış ve kar beklendiğini duyurdu. İşte 13 Kasım 2025 il il hava durumu tahminleri...

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:
Meteoroloji açıkladı: 13 Kasım'da bu illerde kar ve sağanak yağış bekleniyor! - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının düşeceği ve yağışlı sistemin etkili olacağı yönünde uyarıda bulundu.

1 13
Meteoroloji açıkladı: 13 Kasım'da bu illerde kar ve sağanak yağış bekleniyor! - Resim: 2

Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara’nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Antalya, Bingöl ve Diyarbakır çevrelerinde sağanak yağışlar bekleniyor.

2 13
Meteoroloji açıkladı: 13 Kasım'da bu illerde kar ve sağanak yağış bekleniyor! - Resim: 3

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde ve Doğu Anadolu’nun kuzeyindeki dağlık alanlarda karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek.

3 13
Meteoroloji açıkladı: 13 Kasım'da bu illerde kar ve sağanak yağış bekleniyor! - Resim: 4

Yağışların özellikle Niğde, Kayseri, Sivas, Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

4 13
Meteoroloji açıkladı: 13 Kasım'da bu illerde kar ve sağanak yağış bekleniyor! - Resim: 5

Meteorolojiye göre, hava sıcaklıkları iç ve doğu bölgelerde 2 ila 4 derece azalacak, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik beklenmiyor.

5 13
Meteoroloji açıkladı: 13 Kasım'da bu illerde kar ve sağanak yağış bekleniyor! - Resim: 6

Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden, doğu bölgelerde ise güneyden hafif ve orta kuvvette eseceği bildirildi.

6 13
Meteoroloji açıkladı: 13 Kasım'da bu illerde kar ve sağanak yağış bekleniyor! - Resim: 7

MARMARA

Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Özellikle doğu kesimlerinde sağanak yağış bekleniyor.

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağışlı (17°C)

Bursa: Öğle saatlerinde hafif sağanak geçişleri görülecek (17°C)

Kocaeli: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla sağanak yağışlı (16°C)

7 13
Meteoroloji açıkladı: 13 Kasım'da bu illerde kar ve sağanak yağış bekleniyor! - Resim: 8

EGE

Ege genelinde yağış beklenmiyor.

İzmir: Parçalı bulutlu (21°C)

Manisa: Parçalı bulutlu (18°C)

Afyonkarahisar: Parçalı bulutlu (13°C)

8 13
Meteoroloji açıkladı: 13 Kasım'da bu illerde kar ve sağanak yağış bekleniyor! - Resim: 9

AKDENİZ

Bölgenin orta ve doğu kesimleriyle Antalya çevrelerinde sağanak yağış etkili olacak.

Adana: Öğle ve akşam saatlerinde sağanak (26°C)

Antalya: Öğle saatlerinde yer yer kuvvetli yağışlı (23°C)

Hatay: Akşam saatlerinden itibaren sağanak (23°C)

9 13
Meteoroloji açıkladı: 13 Kasım'da bu illerde kar ve sağanak yağış bekleniyor! - Resim: 10

İÇ ANADOLU

Bölgenin güney ve doğusunda yağış görülecek.

Ankara: Parçalı bulutlu (14°C)

Kayseri: Zamanla kuvvetli sağanak yağışlı (15°C)

Sivas: Yer yer yoğun yağışlı (13°C)

10 13
Meteoroloji açıkladı: 13 Kasım'da bu illerde kar ve sağanak yağış bekleniyor! - Resim: 11

KARADENİZ

Orta ve Doğu Karadeniz genelinde yağmur, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur bekleniyor.

Samsun: Akşam saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak (14°C)

Ordu: Aralıklarla yağışlı, yer yer kuvvetli (15°C)

Trabzon: Aralıklı sağanak yağışlı (16°C)

11 13
Meteoroloji açıkladı: 13 Kasım'da bu illerde kar ve sağanak yağış bekleniyor! - Resim: 12

DOĞU ANADOLU

Bölgenin kuzey ve batısında yağmur, yüksek kesimlerde kar yağışı bekleniyor.

Erzurum: Öğleden sonra yağmur, yükseklerde kar (13°C)

Kars: Yağmur ve karla karışık yağış (14°C)

Bingöl: Yerel sağanak (15°C)

12 13
Meteoroloji açıkladı: 13 Kasım'da bu illerde kar ve sağanak yağış bekleniyor! - Resim: 13

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Diyarbakır ve çevresinde sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.

Diyarbakır: Öğle ve gece saatlerinde sağanak (20°C)

Gaziantep: Aralıklı sağanak (19°C)

Mardin: Parçalı bulutlu (20°C)

13 13
Meteoroloji Genel Müdürlüğü sağanak yağış kar yağışı