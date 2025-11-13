Meteoroloji açıkladı: 13 Kasım'da bu illerde kar ve sağanak yağış bekleniyor!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sıcaklıkların iç ve doğu bölgelerde 4 dereceye kadar düşeceğini, bazı illerde kuvvetli yağış ve kar beklendiğini duyurdu. İşte 13 Kasım 2025 il il hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının düşeceği ve yağışlı sistemin etkili olacağı yönünde uyarıda bulundu.
Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara’nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Antalya, Bingöl ve Diyarbakır çevrelerinde sağanak yağışlar bekleniyor.
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde ve Doğu Anadolu’nun kuzeyindeki dağlık alanlarda karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek.
Yağışların özellikle Niğde, Kayseri, Sivas, Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Meteorolojiye göre, hava sıcaklıkları iç ve doğu bölgelerde 2 ila 4 derece azalacak, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik beklenmiyor.
Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden, doğu bölgelerde ise güneyden hafif ve orta kuvvette eseceği bildirildi.
MARMARA
Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Özellikle doğu kesimlerinde sağanak yağış bekleniyor.
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağışlı (17°C)
Bursa: Öğle saatlerinde hafif sağanak geçişleri görülecek (17°C)
Kocaeli: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla sağanak yağışlı (16°C)
EGE
Ege genelinde yağış beklenmiyor.
İzmir: Parçalı bulutlu (21°C)
Manisa: Parçalı bulutlu (18°C)
Afyonkarahisar: Parçalı bulutlu (13°C)
AKDENİZ
Bölgenin orta ve doğu kesimleriyle Antalya çevrelerinde sağanak yağış etkili olacak.
Adana: Öğle ve akşam saatlerinde sağanak (26°C)
Antalya: Öğle saatlerinde yer yer kuvvetli yağışlı (23°C)
Hatay: Akşam saatlerinden itibaren sağanak (23°C)
İÇ ANADOLU
Bölgenin güney ve doğusunda yağış görülecek.
Ankara: Parçalı bulutlu (14°C)
Kayseri: Zamanla kuvvetli sağanak yağışlı (15°C)
Sivas: Yer yer yoğun yağışlı (13°C)
KARADENİZ
Orta ve Doğu Karadeniz genelinde yağmur, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur bekleniyor.
Samsun: Akşam saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak (14°C)
Ordu: Aralıklarla yağışlı, yer yer kuvvetli (15°C)
Trabzon: Aralıklı sağanak yağışlı (16°C)
DOĞU ANADOLU
Bölgenin kuzey ve batısında yağmur, yüksek kesimlerde kar yağışı bekleniyor.
Erzurum: Öğleden sonra yağmur, yükseklerde kar (13°C)
Kars: Yağmur ve karla karışık yağış (14°C)
Bingöl: Yerel sağanak (15°C)
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Diyarbakır ve çevresinde sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.
Diyarbakır: Öğle ve gece saatlerinde sağanak (20°C)
Gaziantep: Aralıklı sağanak (19°C)
Mardin: Parçalı bulutlu (20°C)