Meteoroloji açıkladı: 13 Kasım'da bu illerde kar ve sağanak yağış bekleniyor!

Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara’nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Antalya, Bingöl ve Diyarbakır çevrelerinde sağanak yağışlar bekleniyor.