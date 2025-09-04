Meteoroloji açıkladı: 20 ilde yağış alarmı, 4 Eylül il il hava durumu
Meteoroloji 4 Eylül hava durumu raporunu yayımladı. Yeni rapora göre Marmara’da kuvvetli rüzgar beklenirken, Samsun ve Ordu çevresi başta olmak üzere 10 ilde sağanak yağış etkili olacak. Yağışların yarından itibaren 20 ilde daha geniş alana yayılması öngörülüyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinde parçalı yer yer çok bulutlu hava bekleniyor. Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Sivas ve Tokat çevreleri ile Adana’nın kuzeyi ve kıyıları, Kahramanmaraş’ın batısı, Osmaniye’nin kuzeyi ve Hatay’ın batı ilçelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.
Diğer bölgelerde ise hava az bulutlu ve açık olacak. Yağışların Samsun’un doğusu ile Ordu çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise Marmara’da kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği bildirildi.
hava sıcaklığı
İç kesimlerde sıcaklık mevsim normallerinde,
Diğer bölgelerde ise normallerin üzerinde seyredecek.
uyarılar
Kuvvetli yağış uyarısı: Samsun’un doğusu ve Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli yağış bekleniyor. Vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.
Kuvvetli rüzgar uyarısı: Marmara’da kuzeyli rüzgarların 40-60 km/sa hızla eseceği tahmin edildi. Vatandaşların olumsuzluklara karşı dikkatli olması gerekiyor.
BÖLGELERDE HAVA DURUMU
MARMARA
Az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa). 💨
ÇANAKKALE: 31°C 🌤️
EDİRNE: 33°C 🌤️
İSTANBUL: 30°C 🌤️
KIRKLARELİ: 30°C 🌤️
EGE
Az bulutlu ve açık. ☀️
AFYONKARAHİSAR: 30°C 🌤️
DENİZLİ: 38°C ☀️
İZMİR: 35°C ☀️
MUĞLA: 35°C ☀️
AKDENİZ
Doğu kesimler parçalı, yer yer çok bulutlu. Adana’nın kuzeyi ve kıyıları, Kahramanmaraş’ın batısı, Osmaniye’nin kuzeyi ve Hatay’ın batısında sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
ADANA: 34°C, parçalı bulutlu, kuzey kesimleri ve kıyıları yağışlı 🌧️
ANTALYA: 33°C ☀️
BURDUR: 34°C 🌤️
HATAY: 32°C, batısı sağanak yağışlı ⛈️
İÇ ANADOLU
Genel olarak az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri parçalı bulutlu. Sivas çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak.
ANKARA: 27°C 🌤️
ESKİŞEHİR: 29°C 🌤️
KONYA: 28°C ☀️
NEVŞEHİR: 26°C ☀️
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu. 🌤️
BOLU: 28°C 🌤️
DÜZCE: 32°C ☀️
SİNOP: 30°C 🌤️
ZONGULDAK: 27°C 🌤️
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ve Tokat çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağışlar Samsun’un doğusu ve Ordu çevresinde kuvvetli olacak.
AMASYA: 30°C ☁️
ARTVİN: 25°C 🌧️
SAMSUN: 29°C, doğusunda kuvvetli ⛈️
TRABZON: 24°C 🌧️
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeyi yer yer sağanak yağışlı.
ERZURUM: 20°C 🌧️
KARS: 24°C 🌧️
MALATYA: 32°C ☀️
VAN: 27°C 🌤️
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık. ☀️
DİYARBAKIR: 36°C ☀️
GAZİANTEP: 37°C ☀️
MARDİN: 32°C ☀️
SİİRT: 36°C ☀️