Meteoroloji açıkladı: 20 ilde yağış alarmı, 4 Eylül il il hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinde parçalı yer yer çok bulutlu hava bekleniyor. Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Sivas ve Tokat çevreleri ile Adana’nın kuzeyi ve kıyıları, Kahramanmaraş’ın batısı, Osmaniye’nin kuzeyi ve Hatay’ın batı ilçelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Diğer bölgelerde ise hava az bulutlu ve açık olacak. Yağışların Samsun’un doğusu ile Ordu çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise Marmara’da kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği bildirildi.





