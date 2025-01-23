Meteoroloji açıkladı: 24 Ocak’ta kar yağışı bu şehirlerde etkili olacak!
Türkiye genelinde soğuk hava dalgasının etkisi artarken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden kar yağışı bekleyenler için sevindirici haber geldi. 24 Ocak 2025 Cuma günü bazı illerde kar yağışı bekleniyor.
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Havaların hızla soğumasıyla birlikte kar yağışı ihtimali artarken, Meteoroloji'nin tahminlerine göre yarın kar yağacak iller netleşti.
Türkiye'nin dört bir yanında etkili olmaya başlayan soğuk hava dalgası, özellikle yüksek kesimlerde kar yağışını beraberinde getirecek. İşte Meteoroloji'nin tahminlerine göre 24 Ocak Cuma günü kar yağışı beklenen şehirler…
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