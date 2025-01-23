Meteoroloji açıkladı: 24 Ocak’ta kar yağışı bu şehirlerde etkili olacak!

Türkiye genelinde soğuk hava dalgasının etkisi artarken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden kar yağışı bekleyenler için sevindirici haber geldi. 24 Ocak 2025 Cuma günü bazı illerde kar yağışı bekleniyor.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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Meteoroloji açıkladı: 24 Ocak’ta kar yağışı bu şehirlerde etkili olacak! - Resim: 1

 Havaların hızla soğumasıyla birlikte kar yağışı ihtimali artarken, Meteoroloji'nin tahminlerine göre yarın kar yağacak iller netleşti.

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Meteoroloji açıkladı: 24 Ocak’ta kar yağışı bu şehirlerde etkili olacak! - Resim: 2

Türkiye'nin dört bir yanında etkili olmaya başlayan soğuk hava dalgası, özellikle yüksek kesimlerde kar yağışını beraberinde getirecek. İşte Meteoroloji'nin tahminlerine göre 24 Ocak Cuma günü kar yağışı beklenen şehirler…

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Meteoroloji açıkladı: 24 Ocak’ta kar yağışı bu şehirlerde etkili olacak! - Resim: 3

KAYSERİ

TOKAT

SİVAS

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Meteoroloji açıkladı: 24 Ocak’ta kar yağışı bu şehirlerde etkili olacak! - Resim: 4

MALATYA

GÜMÜŞHANE

ERZİNCAN

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Meteoroloji açıkladı: 24 Ocak’ta kar yağışı bu şehirlerde etkili olacak! - Resim: 5

TUNCELİ

ELAZIĞ

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Meteoroloji açıkladı: 24 Ocak’ta kar yağışı bu şehirlerde etkili olacak! - Resim: 6

BİNGÖL

ERZURUM

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Meteoroloji açıkladı: 24 Ocak’ta kar yağışı bu şehirlerde etkili olacak! - Resim: 7

BAYBURT

MUŞ

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Meteoroloji açıkladı: 24 Ocak’ta kar yağışı bu şehirlerde etkili olacak! - Resim: 8

BİTLİS

ARDAHAN

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Meteoroloji açıkladı: 24 Ocak’ta kar yağışı bu şehirlerde etkili olacak! - Resim: 9

KARS

AĞRI

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Meteoroloji açıkladı: 24 Ocak’ta kar yağışı bu şehirlerde etkili olacak! - Resim: 10

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