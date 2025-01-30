Meteoroloji açıkladı: İşte 31 Ocak’ta kar beklenen şehirler!
Türkiye genelinde kar yağışını bekleyenler için müjdeli haber geldi! Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, 31 Ocak 2025 Cuma günü bazı illerde kar yağışı etkili olacak.
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Yetkililer, hava sıcaklıklarının düşeceğini ve belirli bölgelerde kar yağışının görüleceğini belirtti. Kar yağışı beklenen iller ve hava durumu detayları için Meteoroloji’nin güncel raporları takip ediliyor.
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