Meteoroloji açıkladı: İşte 31 Ocak’ta kar beklenen şehirler!

Türkiye genelinde kar yağışını bekleyenler için müjdeli haber geldi! Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, 31 Ocak 2025 Cuma günü bazı illerde kar yağışı etkili olacak.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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Meteoroloji açıkladı: İşte 31 Ocak’ta kar beklenen şehirler! - Resim: 1

Yetkililer, hava sıcaklıklarının düşeceğini ve belirli bölgelerde kar yağışının görüleceğini belirtti. Kar yağışı beklenen iller ve hava durumu detayları için Meteoroloji’nin güncel raporları takip ediliyor.

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Meteoroloji açıkladı: İşte 31 Ocak’ta kar beklenen şehirler! - Resim: 2

İŞTE O İLLER

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Meteoroloji açıkladı: İşte 31 Ocak’ta kar beklenen şehirler! - Resim: 3

KARAMAN

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Meteoroloji açıkladı: İşte 31 Ocak’ta kar beklenen şehirler! - Resim: 4

KAYSERİ

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Meteoroloji açıkladı: İşte 31 Ocak’ta kar beklenen şehirler! - Resim: 5

SİVAS

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Meteoroloji açıkladı: İşte 31 Ocak’ta kar beklenen şehirler! - Resim: 6

MALATYA

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GÜMÜŞHANE

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ERZİNCAN

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TUNCELİ

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Meteoroloji açıkladı: İşte 31 Ocak’ta kar beklenen şehirler! - Resim: 10

ELAZIĞ

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BAYBURT

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BİNGÖL

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BATMAN

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Meteoroloji açıkladı: İşte 31 Ocak’ta kar beklenen şehirler! - Resim: 14

ERZURUM

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Meteoroloji açıkladı: İşte 31 Ocak’ta kar beklenen şehirler! - Resim: 15

MUŞ

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Meteoroloji açıkladı: İşte 31 Ocak’ta kar beklenen şehirler! - Resim: 16

BİTLİS

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Meteoroloji açıkladı: İşte 31 Ocak’ta kar beklenen şehirler! - Resim: 17

ARDAHAN

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Meteoroloji açıkladı: İşte 31 Ocak’ta kar beklenen şehirler! - Resim: 18

KARS

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Meteoroloji açıkladı: İşte 31 Ocak’ta kar beklenen şehirler! - Resim: 19

IĞDIR

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Meteoroloji açıkladı: İşte 31 Ocak’ta kar beklenen şehirler! - Resim: 20

AĞRI

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Meteoroloji açıkladı: İşte 31 Ocak’ta kar beklenen şehirler! - Resim: 21

VAN

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Meteoroloji açıkladı: İşte 31 Ocak’ta kar beklenen şehirler! - Resim: 22

HAKKARİ

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Meteoroloji açıkladı: İşte 31 Ocak’ta kar beklenen şehirler! - Resim: 23
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