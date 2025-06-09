Meteoroloji alarm verdi: 12 Haziran’da 20 şehirde kavurucu sıcaklıklar geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, Türkiye genelinde hava sıcaklıkları bu hafta boyunca artış trendine girdi. Özellikle 12 Haziran Perşembe günü 20 şehir için yüksek sıcaklık uyarısı yapıldı.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son rapor, Türkiye genelinde yazın etkilerinin sert bir şekilde hissedileceğini ortaya koydu.
Geçtiğimiz haftalarda yer yer etkili olan yağışlı ve serin hava yerini yüksek sıcaklıklara bırakırken, 12 Haziran Perşembe günü için 20 şehirde aşırı sıcaklık uyarısı yapıldı.
İşte o şehirler...
Manisa
İzmir
Aydın
Denizli
Muğla
Burdur
Adana
Kilis
Kahramanmaraş
Gaziantep
Malatya
Adıyaman
Tunceli
Elazığ
Şanlıurfa
Diyarbakır
Mardin
Batman
Siirt