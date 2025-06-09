Meteoroloji alarm verdi: 12 Haziran’da 20 şehirde kavurucu sıcaklıklar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, Türkiye genelinde hava sıcaklıkları bu hafta boyunca artış trendine girdi. Özellikle 12 Haziran Perşembe günü 20 şehir için yüksek sıcaklık uyarısı yapıldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Meteoroloji alarm verdi: 12 Haziran’da 20 şehirde kavurucu sıcaklıklar geliyor - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son rapor, Türkiye genelinde yazın etkilerinin sert bir şekilde hissedileceğini ortaya koydu. 

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Meteoroloji alarm verdi: 12 Haziran’da 20 şehirde kavurucu sıcaklıklar geliyor - Resim: 2

Geçtiğimiz haftalarda yer yer etkili olan yağışlı ve serin hava yerini yüksek sıcaklıklara bırakırken, 12 Haziran Perşembe günü için 20 şehirde aşırı sıcaklık uyarısı yapıldı.

İşte o şehirler...

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Meteoroloji alarm verdi: 12 Haziran’da 20 şehirde kavurucu sıcaklıklar geliyor - Resim: 3

Manisa

İzmir

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Meteoroloji alarm verdi: 12 Haziran’da 20 şehirde kavurucu sıcaklıklar geliyor - Resim: 4

Aydın

Denizli

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Meteoroloji alarm verdi: 12 Haziran’da 20 şehirde kavurucu sıcaklıklar geliyor - Resim: 5

Muğla

Burdur

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Meteoroloji alarm verdi: 12 Haziran’da 20 şehirde kavurucu sıcaklıklar geliyor - Resim: 6

Adana

Kilis

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Meteoroloji alarm verdi: 12 Haziran’da 20 şehirde kavurucu sıcaklıklar geliyor - Resim: 7

Kahramanmaraş

Gaziantep

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Meteoroloji alarm verdi: 12 Haziran’da 20 şehirde kavurucu sıcaklıklar geliyor - Resim: 8

Malatya

Adıyaman

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Meteoroloji alarm verdi: 12 Haziran’da 20 şehirde kavurucu sıcaklıklar geliyor - Resim: 9

Tunceli

Elazığ

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Meteoroloji alarm verdi: 12 Haziran’da 20 şehirde kavurucu sıcaklıklar geliyor - Resim: 10

Şanlıurfa

Diyarbakır

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Meteoroloji alarm verdi: 12 Haziran’da 20 şehirde kavurucu sıcaklıklar geliyor - Resim: 11

Mardin

Batman

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Meteoroloji alarm verdi: 12 Haziran’da 20 şehirde kavurucu sıcaklıklar geliyor - Resim: 12

Siirt

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