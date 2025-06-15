Meteoroloji alarm verdi: Birçok ilde kuvvetli yağış ve sert rüzgar bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 15 Haziran’a ait hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Türkiye'nin kuzey kesimlerinde sağanak yağış etkili olacak. İşte detaylar...

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Meteoroloji alarm verdi: Birçok ilde kuvvetli yağış ve sert rüzgar bekleniyor - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) 15 Haziran tarihli hava durumu değerlendirmesine göre, Türkiye’nin kuzey bölgelerinde sağanak yağış etkili olacak. 

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Meteoroloji alarm verdi: Birçok ilde kuvvetli yağış ve sert rüzgar bekleniyor - Resim: 2

Özellikle Marmara’nın kuzeydoğusu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz’in kıyı kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ve Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinde aralıklarla yağış bekleniyor.

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Meteoroloji alarm verdi: Birçok ilde kuvvetli yağış ve sert rüzgar bekleniyor - Resim: 3

İşte Ekonomim'in derlemesine göre, 15 Haziran hava durumu tahminleri:

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Meteoroloji alarm verdi: Birçok ilde kuvvetli yağış ve sert rüzgar bekleniyor - Resim: 4

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güneyinde, kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

BALIKESİR °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji alarm verdi: Birçok ilde kuvvetli yağış ve sert rüzgar bekleniyor - Resim: 5

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölge genelinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

İZMİR °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

UŞAK °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji alarm verdi: Birçok ilde kuvvetli yağış ve sert rüzgar bekleniyor - Resim: 6

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Doğu Akdeniz'de kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 32°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 28°C
Parçalı bulutlu

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Meteoroloji alarm verdi: Birçok ilde kuvvetli yağış ve sert rüzgar bekleniyor - Resim: 7

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin kuzeyinde, kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji alarm verdi: Birçok ilde kuvvetli yağış ve sert rüzgar bekleniyor - Resim: 8

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 21°C
Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 25°C
Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 25°C
Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji alarm verdi: Birçok ilde kuvvetli yağış ve sert rüzgar bekleniyor - Resim: 9

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize ve Artvin çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

RİZE °C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji alarm verdi: Birçok ilde kuvvetli yağış ve sert rüzgar bekleniyor - Resim: 10

DOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ardahan ve Kars çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin batısında kuzeyli, güneydoğusunda güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA °C, 33°C
Parçalı bulutlu

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Meteoroloji alarm verdi: Birçok ilde kuvvetli yağış ve sert rüzgar bekleniyor - Resim: 11

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin doğusunda güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

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