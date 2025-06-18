Meteoroloji alarm verdi: Boğucu sıcaklar geri dönüyor!
Meteoroloji'den kritik sıcaklık uyarısı geldi! 21 Haziran Cumartesi günü 15 ilde termometreler 40 dereceye dayanacak. Hava sıcaklıkları mevsim normallerini aşıyor, uzmanlar vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 21 Haziran 2025 Cumartesi günü için önemli bir sıcak hava uyarısı yayımladı. Yurt genelinde etkisini artıran sıcak hava dalgası nedeniyle birçok ilde termometrelerin 40 dereceye kadar çıkması bekleniyor.
İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından aşırı sıcaklık konusunda uyarılan 15 il:
Manisa
İzmir
Aydın
Muğla
Denizli
Kilis
Gaziantep
Kahramanmaraş
Malatya
Adıyaman
Şanlıurfa
Mardin
Diyarbakır
Siirt