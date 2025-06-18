Meteoroloji alarm verdi: Boğucu sıcaklar geri dönüyor!

Meteoroloji'den kritik sıcaklık uyarısı geldi! 21 Haziran Cumartesi günü 15 ilde termometreler 40 dereceye dayanacak. Hava sıcaklıkları mevsim normallerini aşıyor, uzmanlar vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Meteoroloji alarm verdi: Boğucu sıcaklar geri dönüyor! - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 21 Haziran 2025 Cumartesi günü için önemli bir sıcak hava uyarısı yayımladı. Yurt genelinde etkisini artıran sıcak hava dalgası nedeniyle birçok ilde termometrelerin 40 dereceye kadar çıkması bekleniyor.

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Meteoroloji alarm verdi: Boğucu sıcaklar geri dönüyor! - Resim: 2

İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından aşırı sıcaklık konusunda uyarılan 15 il:

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Meteoroloji alarm verdi: Boğucu sıcaklar geri dönüyor! - Resim: 3

Manisa

İzmir

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Meteoroloji alarm verdi: Boğucu sıcaklar geri dönüyor! - Resim: 4

Aydın

Muğla

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Meteoroloji alarm verdi: Boğucu sıcaklar geri dönüyor! - Resim: 5

Denizli

Kilis

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Meteoroloji alarm verdi: Boğucu sıcaklar geri dönüyor! - Resim: 6

Gaziantep

Kahramanmaraş

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Meteoroloji alarm verdi: Boğucu sıcaklar geri dönüyor! - Resim: 7

Malatya

Adıyaman

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Meteoroloji alarm verdi: Boğucu sıcaklar geri dönüyor! - Resim: 8

Şanlıurfa

Mardin

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Meteoroloji alarm verdi: Boğucu sıcaklar geri dönüyor! - Resim: 9

Diyarbakır

Siirt

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