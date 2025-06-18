Meteoroloji alarm verdi: Boğucu sıcaklar geri dönüyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 21 Haziran 2025 Cumartesi günü için önemli bir sıcak hava uyarısı yayımladı. Yurt genelinde etkisini artıran sıcak hava dalgası nedeniyle birçok ilde termometrelerin 40 dereceye kadar çıkması bekleniyor.