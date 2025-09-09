Meteoroloji alarm veriyor: Bu illerde sağanak yağış etkili olacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 10 Eylül Çarşamba günü 17 ilde gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Yaz ayının sonunda etkili olacak bu sağanak yağışlar, hazırlıksız vatandaşları zor durumda bırakabilir.
Yaz ayının sonunda beklenmedik sağanak yağışlar vatandaşları hazırlıksız yakalayacak. İşte bardaktan boşanırcasına yağmurun etkili olacağı şehirler o 17 şehrimiz...
SAĞANAK BEKLENEN İLLER
🔴 Bartın 🌧️
🔴 Zonguldak 🌧️
🔴 Karabük 🌧️
🔴 Kastamonu 🌧️
🔴 Sinop 🌧️
🔴 Samsun 🌧️
🔴 Ordu 🌧️
🔴 Giresun 🌧️
🔴 Trabzon 🌧️
🔴 Gümüşhane 🌧️
🔴 Erzincan 🌧️
🔴 Bayburt 🌧️
🔴 Erzurum 🌧️
🔴 Rize 🌧️
🔴 Artvin 🌧️
🔴 Ardahan 🌧️
🔴 Kars 🌧️