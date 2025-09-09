Meteoroloji alarm veriyor: Bu illerde sağanak yağış etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 10 Eylül Çarşamba günü 17 ilde gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Yaz ayının sonunda etkili olacak bu sağanak yağışlar, hazırlıksız vatandaşları zor durumda bırakabilir.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Yayınlanma:
Meteoroloji alarm veriyor: Bu illerde sağanak yağış etkili olacak - Resim: 1

ı. Yaz ayının sonunda beklenmedik sağanak yağışlar vatandaşları hazırlıksız yakalayacak. İşte bardaktan boşanırcasına yağmurun etkili olacağı şehirler o 17 şehrimiz...

1 19
Meteoroloji alarm veriyor: Bu illerde sağanak yağış etkili olacak - Resim: 2

SAĞANAK BEKLENEN İLLER

2 19
Meteoroloji alarm veriyor: Bu illerde sağanak yağış etkili olacak - Resim: 3

🔴 Bartın 🌧️

3 19
Meteoroloji alarm veriyor: Bu illerde sağanak yağış etkili olacak - Resim: 4

🔴 Zonguldak 🌧️

4 19
Meteoroloji alarm veriyor: Bu illerde sağanak yağış etkili olacak - Resim: 5

🔴 Karabük 🌧️

5 19
Meteoroloji alarm veriyor: Bu illerde sağanak yağış etkili olacak - Resim: 6

🔴 Kastamonu 🌧️

6 19
Meteoroloji alarm veriyor: Bu illerde sağanak yağış etkili olacak - Resim: 7

🔴 Sinop 🌧️

7 19
Meteoroloji alarm veriyor: Bu illerde sağanak yağış etkili olacak - Resim: 8

🔴 Samsun 🌧️

8 19
Meteoroloji alarm veriyor: Bu illerde sağanak yağış etkili olacak - Resim: 9

🔴 Ordu 🌧️

9 19
Meteoroloji alarm veriyor: Bu illerde sağanak yağış etkili olacak - Resim: 10

🔴 Giresun 🌧️

10 19
Meteoroloji alarm veriyor: Bu illerde sağanak yağış etkili olacak - Resim: 11

🔴 Trabzon 🌧️

11 19
Meteoroloji alarm veriyor: Bu illerde sağanak yağış etkili olacak - Resim: 12

🔴 Gümüşhane 🌧️

12 19
Meteoroloji alarm veriyor: Bu illerde sağanak yağış etkili olacak - Resim: 13

🔴 Erzincan 🌧️

13 19
Meteoroloji alarm veriyor: Bu illerde sağanak yağış etkili olacak - Resim: 14

🔴 Bayburt 🌧️

14 19
Meteoroloji alarm veriyor: Bu illerde sağanak yağış etkili olacak - Resim: 15

🔴 Erzurum 🌧️

15 19
Meteoroloji alarm veriyor: Bu illerde sağanak yağış etkili olacak - Resim: 16

🔴 Rize 🌧️

16 19
Meteoroloji alarm veriyor: Bu illerde sağanak yağış etkili olacak - Resim: 17

🔴 Artvin 🌧️

17 19
Meteoroloji alarm veriyor: Bu illerde sağanak yağış etkili olacak - Resim: 18

🔴 Ardahan 🌧️

18 19
Meteoroloji alarm veriyor: Bu illerde sağanak yağış etkili olacak - Resim: 19

🔴 Kars 🌧️

19 19
sağanak Hava durumu