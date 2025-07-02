Meteoroloji alarma geçti: Bu 9 şehirde sıcaklık 40 dereceyi aşacak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 4 Temmuz Cuma günü için kritik bir sıcak hava uyarısında bulundu. Türkiye genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkarken, 9 ilde hissedilen sıcaklıkların 40 dereceyi aşması bekleniyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Meteoroloji alarma geçti: Bu 9 şehirde sıcaklık 40 dereceyi aşacak! - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 4 Temmuz 2025 Cuma günü için yüksek sıcaklık uyarısı yaptı. Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin oldukça üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Yapılan değerlendirmelere göre, özellikle bazı şehirlerde termometreler 40 dereceyi aşacak.

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Meteoroloji alarma geçti: Bu 9 şehirde sıcaklık 40 dereceyi aşacak! - Resim: 2

Uzmanlar, bu sıcaklıkların insan sağlığı açısından tehlikeli olabileceğini belirterek, özellikle kronik hastalığı olanlar, yaşlılar ve çocukların güneşin etkili olduğu saatlerde dışarı çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu.

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Meteoroloji alarma geçti: Bu 9 şehirde sıcaklık 40 dereceyi aşacak! - Resim: 3

İşte Haber Global'e göre, 4 Temmuz 2025 Cuma günü aşırı sıcaklık konusunda hava durumu raporu yayınlanan 9 ilimiz:

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Meteoroloji alarma geçti: Bu 9 şehirde sıcaklık 40 dereceyi aşacak! - Resim: 4

Edirne

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Meteoroloji alarma geçti: Bu 9 şehirde sıcaklık 40 dereceyi aşacak! - Resim: 5

İzmir

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Meteoroloji alarma geçti: Bu 9 şehirde sıcaklık 40 dereceyi aşacak! - Resim: 6

Manisa

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Meteoroloji alarma geçti: Bu 9 şehirde sıcaklık 40 dereceyi aşacak! - Resim: 7

Aydın

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Meteoroloji alarma geçti: Bu 9 şehirde sıcaklık 40 dereceyi aşacak! - Resim: 8

Denizli

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Meteoroloji alarma geçti: Bu 9 şehirde sıcaklık 40 dereceyi aşacak! - Resim: 9

Muğla

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Meteoroloji alarma geçti: Bu 9 şehirde sıcaklık 40 dereceyi aşacak! - Resim: 10

Antalya

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Meteoroloji alarma geçti: Bu 9 şehirde sıcaklık 40 dereceyi aşacak! - Resim: 11

Adana

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Meteoroloji alarma geçti: Bu 9 şehirde sıcaklık 40 dereceyi aşacak! - Resim: 12

Osmaniye

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aşırı sıcaklık