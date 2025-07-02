Meteoroloji alarma geçti: Bu 9 şehirde sıcaklık 40 dereceyi aşacak!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 4 Temmuz Cuma günü için kritik bir sıcak hava uyarısında bulundu. Türkiye genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkarken, 9 ilde hissedilen sıcaklıkların 40 dereceyi aşması bekleniyor.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 4 Temmuz 2025 Cuma günü için yüksek sıcaklık uyarısı yaptı. Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin oldukça üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Yapılan değerlendirmelere göre, özellikle bazı şehirlerde termometreler 40 dereceyi aşacak.
Uzmanlar, bu sıcaklıkların insan sağlığı açısından tehlikeli olabileceğini belirterek, özellikle kronik hastalığı olanlar, yaşlılar ve çocukların güneşin etkili olduğu saatlerde dışarı çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu.
İşte Haber Global'e göre, 4 Temmuz 2025 Cuma günü aşırı sıcaklık konusunda hava durumu raporu yayınlanan 9 ilimiz:
Edirne
İzmir
Manisa
Aydın
Denizli
Muğla
Antalya
Adana
Osmaniye