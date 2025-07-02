Meteoroloji alarma geçti: Bu 9 şehirde sıcaklık 40 dereceyi aşacak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 4 Temmuz 2025 Cuma günü için yüksek sıcaklık uyarısı yaptı. Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin oldukça üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Yapılan değerlendirmelere göre, özellikle bazı şehirlerde termometreler 40 dereceyi aşacak.