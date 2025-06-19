Meteoroloji bu 7 şehir için uyardı: 40 dereceye dayanacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 22 Haziran Pazar günü için vatandaşları uyardı. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği açıklandı. Özellikle 7 şehirde sıcaklıkların 40 dereceye yaklaşacağı ve dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son hava tahmin raporlarına göre, Türkiye genelinde sıcaklıklar yükselmeye devam ediyor. Sağanak yağışların görüldüğü bazı bölgelerin dışında, yurdun büyük bölümünde mevsim normallerinin üzerine çıkan sıcaklık değerleri dikkat çekiyor.
Yetkililer, özellikle önümüzdeki hafta sonu olan 22 Haziran Pazar günü bazı şehirlerde sıcaklıkların kritik seviyelere ulaşacağına dikkat çekerek, vatandaşların gerekli önlemleri almasını istedi.
Meteoroloji, 22 Haziran Pazar günü için 7 şehirde yüksek sıcaklık uyarısında bulundu.
İşte o şehirler...
Kilis
Adıyaman
Şanlıurfa
Diyarbakır
Mardin
Batman
Siirt