Meteoroloji bu 7 şehir için uyardı: 40 dereceye dayanacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son hava tahmin raporlarına göre, Türkiye genelinde sıcaklıklar yükselmeye devam ediyor. Sağanak yağışların görüldüğü bazı bölgelerin dışında, yurdun büyük bölümünde mevsim normallerinin üzerine çıkan sıcaklık değerleri dikkat çekiyor.