Meteoroloji bu 7 şehir için uyardı: 40 dereceye dayanacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 22 Haziran Pazar günü için vatandaşları uyardı. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği açıklandı. Özellikle 7 şehirde sıcaklıkların 40 dereceye yaklaşacağı ve dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Meteoroloji bu 7 şehir için uyardı: 40 dereceye dayanacak - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son hava tahmin raporlarına göre, Türkiye genelinde sıcaklıklar yükselmeye devam ediyor. Sağanak yağışların görüldüğü bazı bölgelerin dışında, yurdun büyük bölümünde mevsim normallerinin üzerine çıkan sıcaklık değerleri dikkat çekiyor.

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Meteoroloji bu 7 şehir için uyardı: 40 dereceye dayanacak - Resim: 2

Yetkililer, özellikle önümüzdeki hafta sonu olan 22 Haziran Pazar günü bazı şehirlerde sıcaklıkların kritik seviyelere ulaşacağına dikkat çekerek, vatandaşların gerekli önlemleri almasını istedi.

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Meteoroloji bu 7 şehir için uyardı: 40 dereceye dayanacak - Resim: 3

Meteoroloji, 22 Haziran Pazar günü için 7 şehirde yüksek sıcaklık uyarısında bulundu.

İşte o şehirler...

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Meteoroloji bu 7 şehir için uyardı: 40 dereceye dayanacak - Resim: 4

Kilis

Adıyaman

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Meteoroloji bu 7 şehir için uyardı: 40 dereceye dayanacak - Resim: 5

Şanlıurfa

Diyarbakır

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Meteoroloji bu 7 şehir için uyardı: 40 dereceye dayanacak - Resim: 6

Mardin

Batman

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Meteoroloji bu 7 şehir için uyardı: 40 dereceye dayanacak - Resim: 7

Siirt

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