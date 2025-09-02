Meteoroloji duyurdu: Bazı illerde sağanak etkili olurken diğer iller kavrulacak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2 Eylül 2025 Salı gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Yapılan açıklamaya göre ülkenin kuzeydoğu kesimleri ile Doğu Akdeniz’de parçalı ve yer yer çok bulutlu hava hakim olacak.

 Özellikle Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Ardahan çevreleri ve Hatay kıyılarında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Diğer bölgelerde ise havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklık: Yağış alan bölgelerde sıcaklıklar biraz düşecek. Kuzey ve iç kesimlerde sıcaklıklar mevsim normalleri civarında, diğer bölgelerde ise normallerin üzerinde seyredecek.
Rüzgar: Kuzeyden, güney kesimlerde ise güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

🌤️ Marmara: Az bulutlu ve açık.
🌤️ İstanbul 22/30°C

☀️ Edirne 19/34°C
☀️ Çanakkale 21/33°C

🌤️ Ege: Az bulutlu ve açık.
☀️ İzmir 22/34°C

☀️ Muğla 17/36°C
☀️ Denizli 22/36°C

🌤️ Akdeniz: Parçalı bulutlu, Hatay kıyılarında sağanak yağış bekleniyor.
☀️ Adana 24/36°C

🌤️ Antalya 24/30°C
🌧️ Hatay 26/32°C

🌤️ İç Anadolu: Az bulutlu ve açık.
🌤️ Ankara 17/32°C

🌤️ Konya 21/32°C
🌤️ Nevşehir 17/32°C

🌤️ Batı Karadeniz: Az bulutlu ve açık.
🌤️ Bolu 13/29°C

🌤️ Sinop 20/32°C
🌤️ Zonguldak 19/26°C

🌤️ Orta ve Doğu Karadeniz: Parçalı bulutlu, Ordu, Trabzon ve Artvin çevrelerinde sağanak bekleniyor.
🌤️ Samsun 21/29°C

☀️ Tokat 19/35°C
🌧️ Trabzon 24/26°C

🌤️ Doğu Anadolu: Parçalı bulutlu, Ardahan çevrelerinde sağanak yağışlı.
🌤️ Erzurum 15/32°C

🌤️ Kars 15/32°C
🌤️ Van 15/30°C

🔥 Güneydoğu Anadolu: Az bulutlu ve açık, yüksek sıcaklıklar etkili.
🔥 Diyarbakır 20/42°C
🔥 Gaziantep 25/41°C
🔥 Mardin 26/38°C

