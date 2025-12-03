Meteoroloji duyurdu: Bugün montlar çıkmayacak! İşte bölge bölge 3 Aralık hava durumu raporu
Yurt genelinde şemsiyeler kapanıyor, montlar inceliyor. Meteoroloji'den gelen son veriler, yağışlı havanın yerini ılıman bir atmosfere bırakacağını işaret ederken, sabah saatleri için sürücüleri zorlayacak kritik 'sis' uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 3 Aralık 2025 Çarşamba gününe dair hava durumu raporunu paylaştı.
Yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye genelinde yağış etkisini yitiriyor. Ülke haritasının tamamında yağış beklenmezken, gökyüzünün batı ve kuzey kesimlerde parçalı bulutlu, diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık olacağı öngörülüyor.
Kış mevsiminin içinde olunmasına rağmen hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da ise kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
SİS VE PUS KABUSU GERİ DÖNÜYOR
Yağışsız havaya rağmen atmosferik koşullar, özellikle sabah işe gidiş ve gece saatlerinde görüş mesafesini olumsuz etkileyebilir.
Meteoroloji uzmanları; Marmara, Ege, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’nun kuzey hatlarında yoğun pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceğini belirterek vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.
MARMARA
Bölge genelinde hava durumu parçalı ve az bulutlu olarak öngörülüyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgeyi etkilemesi beklenen pus ve yer yer sis olaylarına karşı dikkatli olunmalı.
BURSA: Parçalı ve az bulutlu, 15°C
ÇANAKKALE: Parçalı ve az bulutlu, 17°C
İSTANBUL: Parçalı ve az bulutlu, 16°C
KIRKLARELİ: Parçalı ve az bulutlu, 14°C
EGE
Hava koşulları parçalı ve az bulutlu olacak; ancak gün içinde güney kesimlerin parçalı çok bulutlu hale geleceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülecek.
A.KARAHİSAR: Parçalı ve az bulutlu, 13°C
DENİZLİ: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, 16°C
İZMİR: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, 18°C
MUĞLA: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, 14°C
AKDENİZ
Bu bölgede hava parçalı ve az bulutlu başlayacak, ancak batı kesimlerinin zamanla çok bulutlu hale gelmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülecek.
ADANA: Az bulutlu, 22°C
ANTALYA: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, 22°C
HATAY: Az bulutlu, 17°C
ISPARTA: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, 15°C
İÇ ANADOLU
Bölge genelinde hava koşulları parçalı ve az bulutlu olarak tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis etkili olacak.
ANKARA: Parçalı ve az bulutlu, 12°C
ESKİŞEHİR: Parçalı ve az bulutlu, 12°C
KONYA: Parçalı ve az bulutlu, 13°C
NEVŞEHİR: Parçalı ve az bulutlu, 9°C
BATI KARADENİZ
Hava durumu parçalı ve az bulutlu geçecek. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülecek.
BOLU: Parçalı ve az bulutlu, 14°C
DÜZCE: Parçalı ve az bulutlu, 16°C
SİNOP: Parçalı ve az bulutlu, 20°C
ZONGULDAK: Parçalı ve az bulutlu, 17°C
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Bölgede hava koşulları parçalı bulutlu olarak öngörülüyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis beklentisi var.
AMASYA: Parçalı bulutlu, 13°C
RİZE: Parçalı bulutlu, 16°C
SAMSUN: Parçalı bulutlu, 16°C
TRABZON: Parçalı bulutlu, 15°C
DOĞU ANADOLU
Bölgede hava durumu parçalı bulutlu olacak. Sabah ve gece saatlerinde kuzey kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklenirken, ayrıca yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.
ERZURUM: Parçalı bulutlu, 6°C
KARS: Parçalı bulutlu, 7°C
MALATYA: Parçalı bulutlu, 6°C
VAN: Parçalı bulutlu, 7°C
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Hava koşulları parçalı bulutlu olacak. Bölgenin kuzey kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis beklentisi bulunuyor.
BATMAN: Parçalı bulutlu, 12°C
DİYARBAKIR: Parçalı bulutlu, 14°C
GAZİANTEP: Parçalı bulutlu, 16°C
MARDİN: Parçalı bulutlu, 14°C