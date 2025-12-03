Meteoroloji duyurdu: Bugün montlar çıkmayacak! İşte bölge bölge 3 Aralık hava durumu raporu

Yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye genelinde yağış etkisini yitiriyor. Ülke haritasının tamamında yağış beklenmezken, gökyüzünün batı ve kuzey kesimlerde parçalı bulutlu, diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık olacağı öngörülüyor.