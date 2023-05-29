Meteoroloji'den 23 kente uyarı yapıldı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM)'den yayımlanan uyarılara göre; 23 ilimizde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İşte o iller...
Meteoroloji'den yeni peş peşe hava durumu açıklaması geldi. Rapora göre, 23 ilde gök gürültülü kuvvetli yağış bekleniyor. İşte il il detaylar...
ANTALYA ÇEVRELERİNE KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR
28.05.2023 Pazar günü Antalya'da beklenen gök gürültülü sağanak yağışların merkez ve batı ilçelerinde yerel çok kuvvetli (51-75 kg/m2), doğu kesimlerde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışların Pazartesi günü sabah saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım yerel dolu yağışı, ani rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞA DİKKAT
Güneydoğu kesimlerde bu akşam saatlerinden sonra görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Diyarbakır, Batman, Siirt, Şırnak ve Muş çevreleri ile Bingöl'ün güney ve doğu, Mardin'in kuzey ve doğu, Bitlis'in batı ilçelerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su askını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Yurdun batı bölgelerinde yarın (Pazartesi) görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, İç Ege (Manisa, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli illeri ile İzmir, Aydın ve Muğla'nın iç kesimleri), Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Batı Karadeniz'in iç kesimleri (Bolu, Karabük, Kastamonu) ve Eskişehir çevreleri ile Çankırı'nın batısı, Ankara'nın kuzey ve batısında yerel kuvvetli, Burdur'un doğusu ile Isparta'nın güneyinde çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su askını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Kaynak: mgm.gov.tr - https://www.mgm.gov.tr/tahmin/uyari-goster.aspx?sN=23010253y
https://www.mgm.gov.tr/tahmin/uyari-goster.aspx?sN=23070260e
https://www.mgm.gov.tr/tahmin/uyari-goster.aspx?sN=23070259e