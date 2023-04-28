Meteoroloji'den son dakika uyarısı: O illere gök gürültülü sağanak geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından son dakika uyarıları yapıldı. Yayımlanan raporda; birçok bölgede fırtına, kuvvetli yağış ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. İşte bölge bölge beklenen hava durum tahmini...
OSMANİYE, HATAY VE KAHRAMANMARAŞ'A GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan rapora göre; Doğu Akdeniz'de bugün etkili olacak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı, Kahramanmaraş'ın güney ilçelerinde yarın (Cumartesi) da kuvvetli olması bekleniyor. Pazar (30.04.2023) günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli yağışların sebep olacağı ani sel, su baskını, yıldım ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
DOĞU ANADOLU'YA KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Cumartesi) yurdun doğu bölgelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, sabah saatlerinden itibaren Erzurum'un doğusu, Ağrı ve Kars'ın batısı, Ardahan, Muş, Batman'ın kuzeyi, Siirt ve Şırnak'ın doğusu ile Bitlis'in kuzey ve batısında (kuvvetli güneyli rüzgarla birlikte) yerel kuvvetli (21-50 kg/m2), Hakkari çevrelerinde yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması bekleniyor. 1800 m üzeri kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması tahmin edilen kuvvetli yağışlara bağlı olarak sel su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
DOĞU KARADENİZ VE DOĞU ANADOLU'DA KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR
Yapılan son değerlendirmelere göre; doğu bölgelerde görülecek sağanak yağışların, bu akşam saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimleri (Bayburt, Gümüşhane'nin doğusu, Trabzon'un iç kesimleri) ile Doğu Anadolu'nun batısında (Erzincan, Tunceli, Elazığ'ının doğusu, Bingöl'ün batısı) yerel kuvvetli, 1700 m üzeri rakımlı yerlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklendiğinden sel su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
DENİZLERDE FIRTINA UAYRISI
Orta Karadeniz’de (Kastamonu – Samsun) rüzgarın, yarın (Cuma) öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, Cumartesi günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Güney Ege’de rüzgarın, yarın (Cuma) öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, yarın (Cuma) akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Kaynak: mgm.gov.tr