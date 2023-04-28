Meteoroloji'den son dakika uyarısı: O illere gök gürültülü sağanak geliyor

DOĞU ANADOLU'YA KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Cumartesi) yurdun doğu bölgelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, sabah saatlerinden itibaren Erzurum'un doğusu, Ağrı ve Kars'ın batısı, Ardahan, Muş, Batman'ın kuzeyi, Siirt ve Şırnak'ın doğusu ile Bitlis'in kuzey ve batısında (kuvvetli güneyli rüzgarla birlikte) yerel kuvvetli (21-50 kg/m2), Hakkari çevrelerinde yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması bekleniyor. 1800 m üzeri kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması tahmin edilen kuvvetli yağışlara bağlı olarak sel su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.