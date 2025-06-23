Meteoroloji il il uyardı: 24 Haziran'da güneşe çıkmak tehlikeli olabilir
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Türkiye genelini etkisi altına alacak yeni bir sıcak hava dalgası için tarih vererek uyarıda bulundu. 24 Haziran 2025 Salı gününden itibaren hava sıcaklıklarının hızla yükseleceği ve birçok şehirde mevsim normallerinin 6 ila 9 derece üzerine çıkacağı bildirildi.
MGM tarafından yapılan açıklamada, Türkiye genelinde halihazırda mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıklarının, 24 Haziran’dan itibaren belirgin bir artış göstereceği vurgulandı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde halen mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının 24 Haziran 2025 Salı gününden itibaren artarak, başta batı kesimler olmak üzere, ülke genelinde mevsim normallerinin 6 ilâ 9 derece üzerine çıkacağı tahmin edilmektedir."
KİMLER RİSK ALTINDA? VATANDAŞLARA SAAT UYARISI
Meteoroloji, artan sıcaklıkların özellikle bazı gruplar için sağlık tehdidi oluşturabileceği uyarısında bulundu. Kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlı bireyler ve çocuklar için günün belirli saatlerinde açık havada bulunmama çağrısı yapıldı.
Uyarıda şu ifadelere yer verildi:
"Mevsim normallerinin üzerinde seyredecek olan hava sıcaklıkları nedeniyle; kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."
İşte il il 24 Haziran ile 29 Haziran 2025 tarihleri arasında beklenen en yüksek hava sıcaklıkları:
Ankara : 34
İstanbul : 35
İzmir : 39
Konya : 33
Edirne : 39
Bursa : 39
Aydın : 44
Muğla : 40
Antalya : 38
Adana : 38
Diyarbakır : 41