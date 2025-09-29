Meteoroloji il il uyardı: Şiddetli sağanak bu illeri vuracak!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 29 Eylül Pazartesi günü hava tahminlerine göre, Marmara, Ege’nin kuzeyi, Karadeniz, İç Anadolu ve Batı Akdeniz’de kuvvetli yağış bekleniyor. Batı bölgelerde sıcaklık 4-6 derece düşerken, güney ve güneydoğuda termometreler 30 derecenin üzerine çıkıyor.
Türkiye’nin kuzeybatı kesimlerinde hava sıcaklıklarının 4 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor. Güney ve güneydoğu illerinde ise sıcaklıkların 30 derecenin üzerine çıkması bekleniyor.
sağanak uyarısı
Marmara (Edirne dışında), Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Adana, Osmaniye, Konya, Aksaray, Nevşehir, Yozgat çevreleri ile Hatay’ın kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Diğer bölgelerde ise hava az bulutlu ve açık geçecek.
Rüzgarın kuzey kesimlerde kuzey, güney kesimlerde ise güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERDE HAVA DURUMU
🌦️ MARMARA
Bursa 18°C – parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı. Sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli.
Çanakkale 22°C – parçalı ve çok bulutlu. Sabah ve öğle saatlerinde sağanak, doğuda yer yer kuvvetli.
İstanbul 19°C – parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı. Sabah ve öğle saatlerinde kuvvetli.
Kırklareli 21°C – parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı.
🌧️ EGE
Afyonkarahisar 23°C – öğleden sonra sağanak, akşam saatlerinde yer yer kuvvetli.
Denizli 28°C – öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı.
İzmir 22°C – parçalı ve çok bulutlu. Güney kesimlerinde kuvvetli yağış bekleniyor.
Muğla 24°C – öğle ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü yağışlı.
⛈️ AKDENİZ
Adana 31°C – akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı.
Antalya 27°C – aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı.
Burdur 27°C – sağanak ve gök gürültülü yağışlı.
Hatay 31°C – kıyı kesimlerde akşamdan itibaren sağanak yağışlı.
🌦️ İÇ ANADOLU
Ankara 22°C – öğle ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü yağışlı. Güney kesimlerinde akşam kuvvetli.
Eskişehir 19°C – öğle ve akşam sağanak yağışlı.
Konya 27°C – gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü yağışlı.
Nevşehir 25°C – gece saatlerinde sağanak yağışlı.
🌧️ BATI KARADENİZ
Bolu 17°C – öğle ve akşam saatlerinde sağanak, yer yer kuvvetli.
Düzce 18°C – sağanak ve gök gürültülü yağışlı, yer yer kuvvetli.
Sinop 21°C – öğle ve akşam sağanak, yer yer kuvvetli.
Zonguldak 19°C – öğle ve akşam sağanak yağışlı.
🌧️ ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Amasya 28°C – akşam ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli sağanak.
Rize 24°C – gece sağanak yağışlı.
Samsun 21°C – akşam ve gece sağanak yağışlı, yer yer kuvvetli.
Trabzon 22°C – akşam ve gece sağanak yağışlı.
🌤️ DOĞU ANADOLU
Erzurum 23°C – parçalı ve az bulutlu.
Kars 23°C – parçalı ve az bulutlu.
Malatya 29°C – parçalı ve az bulutlu.
Van 23°C – parçalı ve az bulutlu.
☀️ GÜNEYDOĞU ANADOLU
Diyarbakır 32°C – az bulutlu ve açık.
Gaziantep 30°C – az bulutlu ve açık.
Mardin 29°C – az bulutlu ve açık.
Siirt 31°C – az bulutlu ve açık.