Meteoroloji saat verdi! Kuvvetli lodos geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan hava durumu raporuna göre, Marmara ve Ege Bölgesi için kuvvetli lodos uyarısı yapıldı. Vatandaşlardan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olması gerektiğini belirtti.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yayımladığı son hava durumu raporunda Marmara ve Ege Bölgesi için kuvvetli lodos uyarısında bulunarak vatandaşların tedbirli olması gerektiğini duyurdu.
YAPILAN AÇIKLAMA
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yarın Marmara ve Ege bölgelerinde rüzgarın, güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli, İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, İzmir ve Manisa çevrelerinde kuvvetli yer yer hamleli fırtına (50-70 km/saat, yüksek kesimlerde 70-80 km/saat) şeklinde eseceği bildirildi.
METEOROLOJİ SAAT VERDİ
Lodos yarın saat 09.00'dan, pazar günü saat 06.00'ya kadar sürecek. Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.