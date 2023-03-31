Meteoroloji saat verdi! Kuvvetli lodos geliyor

METEOROLOJİ SAAT VERDİ

Lodos yarın saat 09.00'dan, pazar günü saat 06.00'ya kadar sürecek. Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.