Meteoroloji tarih vererek uyardı: 13 ilde sağanak yağış olacak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye’nin bazı bölgelerinde 24 Ağustos 2025 Pazar günü sağanak yağış beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji, vatandaşları olası olumsuzluklara karşı uyardı. Sağanak yağış nedeniyle sel ve ani su baskınları, yıldırım çarpması ve ulaşımda aksaklıklar gibi riskler oluşabileceği belirtildi.

SAĞANAK YAĞIŞTAN ETKİLENECEK İLLER:

Sinop 🌧️

Samsun 🌧️

Ordu 🌧️

Giresun 🌧️

Trabzon 🌧️

Rize 🌧️

Düzce 🌧️

Sakarya 🌧️

Zonguldak 🌧️

Kastamonu 🌧️

Karabük 🌧️

Bolu 🌧️

Bartın 🌧️

Vatandaşların, Pazar günü başlayacak sağanak öncesinde tedbirli olmaları, araç ve ev güvenliğini sağlamaları öneriliyor. Meteoroloji yetkilileri, sel ve yıldırım gibi doğal afet risklerine karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.

