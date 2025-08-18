Meteoroloji uyardı: 10’dan fazla ilde kuvvetli sağanak bekleniyor, 18 Ağustos hava durumu

Yapılan tahminlere göre, yurdun kuzey ve batı kesimleri ile Akdeniz’in parçalı, yer yer çok bulutlu olacağı; Marmara'nın doğusu, Kütahya, İzmir'in iç kesimleri, Aydın'ın kuzeyi, Antalya'nın batısı, Kahramanmaraş’ın batısı, Hatay kıyıları, Bolu, Zonguldak ve Düzce çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek. Akşam saatlerinden itibaren Samsun, gece saatlerinde ise Orta Karadeniz kıyıları ile Trabzon ve Giresun çevrelerinde yerel sağanak yağış etkili olacak.

Diğer bölgelerde ise havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.