Meteoroloji uyardı: 10’dan fazla ilde kuvvetli sağanak bekleniyor, 18 Ağustos hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 18 Ağustos 2025 tarihli hava durumu raporunu yayımladı. 18 Ağustos 2025 il il hava durumu...
Yapılan tahminlere göre, yurdun kuzey ve batı kesimleri ile Akdeniz’in parçalı, yer yer çok bulutlu olacağı; Marmara'nın doğusu, Kütahya, İzmir'in iç kesimleri, Aydın'ın kuzeyi, Antalya'nın batısı, Kahramanmaraş’ın batısı, Hatay kıyıları, Bolu, Zonguldak ve Düzce çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek. Akşam saatlerinden itibaren Samsun, gece saatlerinde ise Orta Karadeniz kıyıları ile Trabzon ve Giresun çevrelerinde yerel sağanak yağış etkili olacak.
Diğer bölgelerde ise havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR UYARISI
Meteoroloji, öğle saatlerinden sonra Çankırı, Çorum ve Amasya çevrelerinde rüzgarın kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) eseceğini belirterek vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.
BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU
🌍 Marmara
İstanbul 🌧️ 30°C – parçalı bulutlu, sabah saatlerinde Anadolu yakasında sağanak
Çanakkale 🌤️ 34°C – parçalı bulutlu
Edirne 🌤️ 36°C – parçalı bulutlu
Bursa ⛈️ 32°C – sağanak ve gök gürültülü sağanak
Kocaeli & Sakarya ⛈️ 31°C – sağanak yağışlı
🌍 Ege
İzmir 🌧️ 32°C – parçalı bulutlu, iç kesimlerde sağanak yağışlı
Aydın 🌦️ 33°C – kuzey kesimlerinde sağanak
Muğla 🌤️ 33°C – parçalı bulutlu
Denizli 🌞 35°C – az bulutlu
🌍 Akdeniz
Antalya ⛈️ 30°C – batı çevreleri sağanak yağışlı
Adana 🌤️ 35°C – parçalı bulutlu
Hatay 🌦️ 32°C – kıyı kesimlerde sağanak
K. Maraş 🌦️ 34°C – batı kesimlerinde sağanak
🌍 İç Anadolu
Ankara 🌞 35°C – az bulutlu
Eskişehir 🌤️ 29°C – parçalı bulutlu
Konya 🌞 34°C – açık
Çankırı, Çorum, Amasya 💨 30-39°C – öğleden sonra kuvvetli rüzgar
🌍 Batı Karadeniz
Bolu ⛈️ 28°C – öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
Düzce ⛈️ 31°C – sağanak yağışlı
Zonguldak 🌦️ 30°C – sağanak yağışlı
Sinop 🌤️ 33°C – parçalı bulutlu
🌍 Orta & Doğu Karadeniz
Samsun ⛈️ 31°C – akşam saatlerinden itibaren sağanak
Trabzon ⛈️ 30°C – gece sağanak yağışlı
Giresun ⛈️ 30°C – gece sağanak yağışlı
Rize 🌤️ 32°C – parçalı bulutlu
🌍 Doğu Anadolu
Erzurum 🌞 33°C – açık
Kars 🌞 32°C – açık
Malatya 🌞 39°C – açık
🌍 Güneydoğu Anadolu
Diyarbakır 🔥 41°C – açık
Gaziantep 🌞 36°C – açık
Mardin 🌞 36°C – açık