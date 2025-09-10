Meteoroloji uyardı: 11 Eylül’de 22 ilde sağanak yağış etkili olacak

Meteoroloji, 11 Eylül Perşembe günü 22 ilde gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıkladı. İşte sağanak yağış beklenen iller...

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Yayınlanma: Güncellenme:
Meteoroloji uyardı: 11 Eylül'de 22 ilde sağanak yağış etkili olacak

Yaz ayının sonuna doğru beklenmedik sağanaklar, vatandaşları hazırlıksız yakalayabilir. İşte bardaktan boşanırcasına yağmurun etkili olacağı o 22 şehir:

DÜZCE ⚡☔

DÜZCE ⚡☔

ZONGULDAK ⚡☔

ZONGULDAK ⚡☔

BARTIN ⚡☔

BARTIN ⚡☔

KARABÜK ⚡☔

KARABÜK ⚡☔

KASTAMONU ⚡☔

KASTAMONU ⚡☔

SİNOP ⚡☔

SİNOP ⚡☔

AMASYA ⚡☔

AMASYA ⚡☔

SAMSUN ⚡☔

SAMSUN ⚡☔

ORDU ⚡☔

ORDU ⚡☔

TOKAT ⚡☔

TOKAT ⚡☔

GİRESUN ⚡☔

GİRESUN ⚡☔

TRABZON ⚡☔

TRABZON ⚡☔

RİZE ⚡☔

RİZE ⚡☔

ARTVİN ⚡☔

ARTVİN ⚡☔

ARDAHAN ⚡☔

ARDAHAN ⚡☔

KARS ⚡☔

KARS ⚡☔

IĞDIR ⚡☔

IĞDIR ⚡☔

AĞRI ⚡☔

AĞRI ⚡☔

VAN ⚡☔

VAN ⚡☔

ERZURUM ⚡☔

ERZURUM ⚡☔

BAYBURT ⚡☔

BAYBURT ⚡☔

GÜMÜŞHANE ⚡☔

GÜMÜŞHANE ⚡☔

