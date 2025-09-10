Meteoroloji uyardı: 11 Eylül’de 22 ilde sağanak yağış etkili olacak
Meteoroloji, 11 Eylül Perşembe günü 22 ilde gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıkladı. İşte sağanak yağış beklenen iller...
Yaz ayının sonuna doğru beklenmedik sağanaklar, vatandaşları hazırlıksız yakalayabilir. İşte bardaktan boşanırcasına yağmurun etkili olacağı o 22 şehir:
DÜZCE ⚡☔
ZONGULDAK ⚡☔
BARTIN ⚡☔
KARABÜK ⚡☔
KASTAMONU ⚡☔
SİNOP ⚡☔
AMASYA ⚡☔
SAMSUN ⚡☔
ORDU ⚡☔
TOKAT ⚡☔
GİRESUN ⚡☔
TRABZON ⚡☔
RİZE ⚡☔
ARTVİN ⚡☔
ARDAHAN ⚡☔
KARS ⚡☔
IĞDIR ⚡☔
AĞRI ⚡☔
VAN ⚡☔
ERZURUM ⚡☔
BAYBURT ⚡☔
GÜMÜŞHANE ⚡☔