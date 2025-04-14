Meteoroloji uyardı: 15 Nisan Salı günü bu şehirlerde kar yağacak

Kar yağışını bekleyenlere sevindirici haber geldi! Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 15 Nisan 2025 Salı günü için yayımladığı son tahminlere göre, Türkiye'nin bazı illerinde kar yağışı bekleniyor.

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Meteoroloji uyardı: 15 Nisan Salı günü bu şehirlerde kar yağacak - Resim: 1

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmeye devam ettiği bu günlerde, yurdun yüksek kesimleri yeniden beyaza bürünecek.

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Meteoroloji uyardı: 15 Nisan Salı günü bu şehirlerde kar yağacak - Resim: 2

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, soğuk ve yağışlı havanın etkisini sürdüreceği belirtilirken, bazı bölgelerde ise lapa lapa kar yağışı bekleniyor. Uzmanlar, hava koşullarına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını öneriyor.

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Meteoroloji uyardı: 15 Nisan Salı günü bu şehirlerde kar yağacak - Resim: 3

İşte 15 Nisan Salı günü kar yağışı beklenen o 12 il:

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Meteoroloji uyardı: 15 Nisan Salı günü bu şehirlerde kar yağacak - Resim: 4

Niğde


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Meteoroloji uyardı: 15 Nisan Salı günü bu şehirlerde kar yağacak - Resim: 5

Kayseri

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Meteoroloji uyardı: 15 Nisan Salı günü bu şehirlerde kar yağacak - Resim: 6

Sivas

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Meteoroloji uyardı: 15 Nisan Salı günü bu şehirlerde kar yağacak - Resim: 7

Gümüşhane

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Meteoroloji uyardı: 15 Nisan Salı günü bu şehirlerde kar yağacak - Resim: 8

Erzincan

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Meteoroloji uyardı: 15 Nisan Salı günü bu şehirlerde kar yağacak - Resim: 9

Bayburt

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Meteoroloji uyardı: 15 Nisan Salı günü bu şehirlerde kar yağacak - Resim: 10

Erzurum

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Meteoroloji uyardı: 15 Nisan Salı günü bu şehirlerde kar yağacak - Resim: 11

Bitlis

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Meteoroloji uyardı: 15 Nisan Salı günü bu şehirlerde kar yağacak - Resim: 12

Ardahan

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Meteoroloji uyardı: 15 Nisan Salı günü bu şehirlerde kar yağacak - Resim: 13

Kars

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Meteoroloji uyardı: 15 Nisan Salı günü bu şehirlerde kar yağacak - Resim: 14

Ağrı

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Meteoroloji uyardı: 15 Nisan Salı günü bu şehirlerde kar yağacak - Resim: 15

Van

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Meteoroloji uyardı: 15 Nisan Salı günü bu şehirlerde kar yağacak - Resim: 16

Bu illerde kar yağışının zaman zaman sulu kar şeklinde de etkili olabileceği tahmin ediliyor.

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