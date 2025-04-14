Meteoroloji uyardı: 15 Nisan Salı günü bu şehirlerde kar yağacak
Kar yağışını bekleyenlere sevindirici haber geldi! Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 15 Nisan 2025 Salı günü için yayımladığı son tahminlere göre, Türkiye'nin bazı illerinde kar yağışı bekleniyor.
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Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmeye devam ettiği bu günlerde, yurdun yüksek kesimleri yeniden beyaza bürünecek.
Meteoroloji'den yapılan açıklamada, soğuk ve yağışlı havanın etkisini sürdüreceği belirtilirken, bazı bölgelerde ise lapa lapa kar yağışı bekleniyor. Uzmanlar, hava koşullarına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını öneriyor.
İşte 15 Nisan Salı günü kar yağışı beklenen o 12 il:
Niğde
Kayseri
Sivas
Gümüşhane
Erzincan
Bayburt
Erzurum
Bitlis
Ardahan
Kars
Ağrı
Van
Bu illerde kar yağışının zaman zaman sulu kar şeklinde de etkili olabileceği tahmin ediliyor.