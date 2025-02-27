Meteoroloji uyardı: 21 ilde sağanak, 10 ilde kar yağışı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 27 Şubat hava durumu raporunu yayımladı. Yeni tahminlere göre İstanbul dahil 21 ilde sağanak yağış, 10 ilde ise kar bekleniyor.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Yayınlanma: Güncellenme:
Meteoroloji uyardı: 21 ilde sağanak, 10 ilde kar yağışı! - Resim: 1

Hangi bölgelerde yağış görülecek?

1 11
Meteoroloji uyardı: 21 ilde sağanak, 10 ilde kar yağışı! - Resim: 2

Ülke genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Ege ve Batı Akdeniz kıyıları, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ, Karabük çevreleri ile Sakarya ve Düzce’nin kuzey ilçelerinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor.

2 11
Meteoroloji uyardı: 21 ilde sağanak, 10 ilde kar yağışı! - Resim: 3

 Sabah saatlerinde ise Rize, Artvin, Ardahan ve Van çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olabilir.

3 11
Meteoroloji uyardı: 21 ilde sağanak, 10 ilde kar yağışı! - Resim: 4

Özellikle İzmir çevresi, Çanakkale’nin güneyi, Balıkesir ve Aydın’ın kıyı ilçelerinde kuvvetli sağanak yağış öngörülüyor.

4 11
Meteoroloji uyardı: 21 ilde sağanak, 10 ilde kar yağışı! - Resim: 5

Sıcaklık artacak mı?

5 11
Meteoroloji uyardı: 21 ilde sağanak, 10 ilde kar yağışı! - Resim: 6

Hava sıcaklıklarının, mevsim normallerinin altında seyrettiği ancak 3 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor.

6 11
Meteoroloji uyardı: 21 ilde sağanak, 10 ilde kar yağışı! - Resim: 7

Rüzgar durumu
Genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

7 11
Meteoroloji uyardı: 21 ilde sağanak, 10 ilde kar yağışı! - Resim: 8

Meteoroloji’den kritik uyarılar!

8 11
Meteoroloji uyardı: 21 ilde sağanak, 10 ilde kar yağışı! - Resim: 9

🔴 Kuvvetli yağış uyarısı
İzmir çevresi, Çanakkale’nin güneyi, Balıkesir ve Aydın’ın kıyı ilçelerinde beklenen kuvvetli sağanak yağış nedeniyle sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalı.

9 11
Meteoroloji uyardı: 21 ilde sağanak, 10 ilde kar yağışı! - Resim: 10

⚠️ Çığ, buzlanma ve don tehlikesi

10 11
Meteoroloji uyardı: 21 ilde sağanak, 10 ilde kar yağışı! - Resim: 11

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun dik ve eğimli yamaçlarında çığ riski bulunuyor. Ayrıca kuzey, iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı görülebilir.

11 11
meteoroloji Hava durumu sağanak yağış