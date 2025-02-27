Meteoroloji uyardı: 21 ilde sağanak, 10 ilde kar yağışı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 27 Şubat hava durumu raporunu yayımladı. Yeni tahminlere göre İstanbul dahil 21 ilde sağanak yağış, 10 ilde ise kar bekleniyor.
Hangi bölgelerde yağış görülecek?
Ülke genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Ege ve Batı Akdeniz kıyıları, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ, Karabük çevreleri ile Sakarya ve Düzce’nin kuzey ilçelerinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor.
Sabah saatlerinde ise Rize, Artvin, Ardahan ve Van çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olabilir.
Özellikle İzmir çevresi, Çanakkale’nin güneyi, Balıkesir ve Aydın’ın kıyı ilçelerinde kuvvetli sağanak yağış öngörülüyor.
Sıcaklık artacak mı?
Hava sıcaklıklarının, mevsim normallerinin altında seyrettiği ancak 3 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor.
Rüzgar durumu
Genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Meteoroloji’den kritik uyarılar!
🔴 Kuvvetli yağış uyarısı
İzmir çevresi, Çanakkale’nin güneyi, Balıkesir ve Aydın’ın kıyı ilçelerinde beklenen kuvvetli sağanak yağış nedeniyle sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalı.
⚠️ Çığ, buzlanma ve don tehlikesi
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun dik ve eğimli yamaçlarında çığ riski bulunuyor. Ayrıca kuzey, iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı görülebilir.