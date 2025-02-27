Meteoroloji uyardı: 21 ilde sağanak, 10 ilde kar yağışı!

Ülke genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Ege ve Batı Akdeniz kıyıları, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ, Karabük çevreleri ile Sakarya ve Düzce’nin kuzey ilçelerinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor.