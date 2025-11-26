Meteoroloji uyardı: 26 Kasım’da hava nasıl olacak? İşte şehir şehir sıcaklık raporu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 26 Kasım 2025 hava tahminlerini yayımladı. İşte 26 Kasım 2025’e ait ayrıntılı hava tahminleri…
MGM'nin tahminlerine göre, Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.
Yurdun kuzey, iç ve batı bölgelerinin parçalı, yer yer çok bulutlu olacağı öngörülüyor.
Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif ve ara sıra orta kuvvette eseceği belirtildi. Ancak, Marmara'nın batı bölgeleri ve Kıyı Ege için özel bir uyarı yapıldı. Bu bölgelerde rüzgarın yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, batı kısımları yer yer çok bulutlu olacak. Öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yerel sağanak yağış görülecek. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğu kısımlarında sis ve pus etkili olacak.
İSTANBUL: Parçalı ve çok bulutlu, 20°C
BURSA: Parçalı ve çok bulutlu, 21°C
ÇANAKKALE: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra güneyi yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 19°C
EDİRNE: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 18°C
EGE
Bölgenin batısı parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ise aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. İç kısımlarda sabah ve gece saatlerinde sis ve pus bekleniyor.
İZMİR: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 21°C
MUĞLA: Çok bulutlu, akşamdan itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 17°C
DENİZLİ: Parçalı ve az bulutlu, 19°C
A.KARAHİSAR: Parçalı ve az bulutlu, 16°C
AKDENİZ
Doğu kısımları az bulutlu ve açık, diğer yerler parçalı ve çok bulutlu. Antalya çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde sis ve pus görülecek.
ADANA: Az bulutlu ve açık, 23°C
ANTALYA: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 21°C
HATAY: Az bulutlu ve açık, 20°C
ISPARTA: Parçalı ve çok bulutlu, 16°C
İÇ ANADOLU
Bölge genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis etkili olacak.
KONYA: Parçalı ve az bulutlu, 17°C
ANKARA: Parçalı ve az bulutlu, 16°C
ESKİŞEHİR: Parçalı ve az bulutlu, 16°C
KAYSERİ: Parçalı ve az bulutlu, 14°C
KARADENİZ
Genellikle parçalı ve az bulutlu bir gün bekleniyor. Batı, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülecek.
SAMSUN: Parçalı ve az bulutlu, 23°C
SİNOP: Parçalı ve az bulutlu, 21°C
ZONGULDAK: Parçalı ve az bulutlu, 21°C
TRABZON: Parçalı ve az bulutlu, 19°C
RİZE: Parçalı ve az bulutlu, 18°C
AMASYA: Parçalı ve az bulutlu, 17°C
BOLU: Parçalı ve az bulutlu, 17°C
DÜZCE: Parçalı ve az bulutlu, 20°C
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU
Doğu Anadolu parçalı ve az bulutlu bir gün geçirecek; sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde sis ve pus bekleniyor.
Güneydoğu Anadolu az bulutlu ve açık olacak; ancak Mardin ve Diyarbakır’ın doğusu ile Batman’ın batı kesimlerinde bu sabah saatlerinde hafif sağanak yağış geçişleri öngörülüyor. Bölgenin kuzey ve doğu kısımlarında sabah ve gece saatlerinde pus ve sis bekleniyor.
GAZİANTEP: Az bulutlu ve açık, 18°C
DİYARBAKIR: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah doğu kesimleri hafif sağanak yağışlı, 16°C
MARDİN: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah doğu kesimleri hafif sağanak yağışlı, 16°C
SİİRT: Az bulutlu ve açık, 15°C
VAN: Parçalı ve az bulutlu, 11°C
KARS: Parçalı ve az bulutlu, 9°C
MALATYA: Parçalı ve az bulutlu, 8°C
ERZURUM: Parçalı ve az bulutlu, 7°C