Meteoroloji uyardı: 26 Kasım’da hava nasıl olacak? İşte şehir şehir sıcaklık raporu

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, batı kısımları yer yer çok bulutlu olacak. Öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yerel sağanak yağış görülecek. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğu kısımlarında sis ve pus etkili olacak.

İSTANBUL: Parçalı ve çok bulutlu, 20°C

BURSA: Parçalı ve çok bulutlu, 21°C

ÇANAKKALE: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra güneyi yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 19°C

EDİRNE: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 18°C