Meteoroloji uyardı! 28 Ağustos’ta bu illeri sağanak vuracak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 28 Ağustos 2025 Perşembe günü için hava tahmin raporunu yayımladı. Türkiye genelinde hava çoğunlukla açık ve parçalı bulutlu olacak. Ancak bazı illerde kısa süreli ve yerel sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.
SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENEN İLLER
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günlük hava tahmin raporuna göre:
Ülke genelinde, diğer bölgelerin çoğu parçalı veya açık geçecek.
Ancak aşağıdaki bölgelerde yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor Meteoroloji Genel Müdürlüğü:
İç ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu olacağı,
Toroslar (Akdeniz Bölgesi’nin iç kısımları) ile Hatay kıyıları,
Denizli’nin güney kesimleri.
Ayrıca, Doğu Karadeniz kıyıları da yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği öngörülüyor
🌧️ Denizli (güney kesimleri)
⛈️ Hatay (kıyı kesimleri)
🌦️ Antalya (Toroslar iç kesimleri)
🌦️ Mersin (Toroslar iç kesimleri)
🌧️ Trabzon (kıyı kesimleri)
⛈️ Rize
🌧️ Artvin (kıyı kesimleri)
Tavsiyeler
Bu bölgelerde bulunan veya ziyaret etmeyi planlayanlar için yağışlı ve gök gürültülü hava koşullarına karşı tedbirli olunması önerilir.
Özellikle Denizli, Hatay kıyılarındaki yerleşimler, Toros çöküntü alanları ve Doğu Karadeniz’de kısa süreli ama etkili sağanaklara hazırlıklı olun.
Diğer bölgelerde bu tip yağış beklenmediğinden, yaşam ve ulaşım açısından genel olarak daha rahat bir hava söz konusu.