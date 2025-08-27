Meteoroloji uyardı! 28 Ağustos’ta bu illeri sağanak vuracak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günlük hava tahmin raporuna göre:

Ülke genelinde, diğer bölgelerin çoğu parçalı veya açık geçecek.

Ancak aşağıdaki bölgelerde yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor Meteoroloji Genel Müdürlüğü:

İç ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu olacağı,

Toroslar (Akdeniz Bölgesi’nin iç kısımları) ile Hatay kıyıları,

Denizli’nin güney kesimleri.

Ayrıca, Doğu Karadeniz kıyıları da yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği öngörülüyor