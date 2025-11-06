Meteoroloji uyardı! 7 Kasım'da bu 13 şehre sağanak yağmur geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 7 Kasım 2025 Cuma günü birçok ilde gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıkladı. Batı ve iç bölgelerde etkili olacak yağışlar nedeniyle vatandaşlara dikkatli olunması çağrısı yapıldı.
Meteoroloji 7 Kasım Cuma günü için yeni hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre yurdun batı ve iç kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Bazı illerde kısa süreli dolu yağışı da bekleniyor. İşte sağanak yağış beklenen şehirler...
☂️ AFYONKARAHİSAR
☂️ ANKARA
☂️ ANTALYA
☂️ AYDIN
☂️ BURDUR
☂️ DENİZLİ
☂️ ESKİŞEHİR
☂️ ISPARTA
☂️ KÜTAHYA
☂️ MANİSA
☂️ MERSİN
☂️ MUĞLA
☂️ UŞAK