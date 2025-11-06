Meteoroloji uyardı! 7 Kasım'da bu 13 şehre sağanak yağmur geliyor

Meteoroloji 7 Kasım Cuma günü için yeni hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre yurdun batı ve iç kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Bazı illerde kısa süreli dolu yağışı da bekleniyor. İşte sağanak yağış beklenen şehirler...