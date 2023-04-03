7 kente çamur yağacak

Meteoroloji, salı gününden itibaren öğleden sonra Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Elazığ, Malatya ve Diyarbakır çevrelerinde Suriye kaynaklı toz taşınımı; Adana'nın kuzeyi, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya çevrelerinde güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli rüzgar, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Elazığ ve Diyarbakır' da ise orta kuvvette rüzgar beklendiğini belirterek vatandaşları uyardı.