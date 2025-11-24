Meteoroloji uyardı: Birçok ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 24 Kasım 2025 Pazartesi gününe ilişkin tahminleri yayımlandı.
Meteoroloji, yurdun kuzey, iç ve batı kısımlarında bulutlanmanın artacağını duyurdu.
Marmara'nın doğu illeri, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz ile birlikte Samsun, Amasya, Çorum çevreleri ve Mersin'in batı ilçelerinde gök gürültülü sağanak yağışlar etkisini gösterecek.
Muğla'nın doğu ucu, Antalya, Isparta, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı belirtildi.
Gece saatleri ve sabah erken vakitlerde ise Ege, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis olayları yaşanacak.
Hava sıcaklıkları batı ve iç bölgelerde 3 ila 5 derece kadar azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik görülmeyecek.
Rüzgarlar genellikle güney yönlerden esecek, yurdun güneydoğu kesimlerinde ise kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
32 İL İÇİN ALARM
Kuvvetli yağış uyarısı yapılan iller için yetkililer dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini vurguladı. Yağışların, özellikle Antalya, Isparta, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer kuvvetli olması, olumsuzluklara yol açma riski taşıyor.
Sağanak yağış beklenen 32 ilin tamamı şöyle sıralandı: İstanbul, Yalova, Kocaeli, Bursa, Sakarya, Düzce, Yalova, Bolu, Bilecik, Kütahya, Uşak, Denizli, Burdur, Antalya, Isparta, Afyonkarahisar, Konya, Eskişehir, Karabük, Kastamonu, Çankırı, Kırıkkale, Ankara, Yozgat, Kırşehir, Karaman, Aksaray, Çorum, Samsun, Sinop, Amasya ve Mersin.
MARMARA
Bölgenin doğu kısımları aralıklı sağanak yağışla karşılaşacak, genel olarak parçalı ve çok bulutlu bir gün yaşanacak.
Bursa 17°C, Çanakkale 17°C, Edirne 15°C ve İstanbul 15°C sıcaklıkla günü geçirecek.
EGE
İç Ege'de aralıklı sağanak yağışlar kendini gösterecek, bölge geneli parçalı ve çok bulutlu. Sabah ve gece iç kesimlerde pus ve sis etkili oluyor.
Afyonkarahisar 16°C, Denizli 18°C, İzmir 21°C ve Muğla 18°C.
AKDENİZ
Batı Akdeniz ile Mersin’in batısında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar başlıyor. Antalya ve Isparta çevrelerinde yağışlar yer yer kuvvetli olarak ilerleyecek.
Adana 27°C, Antalya 22°C, Hatay 21°C, Isparta 18°C.
İÇ ANADOLU
Sivas dışındaki tüm bölgede aralıklı sağanak yağışlar bekleniyor, hava parçalı yer yer çok bulutlu.
Ankara 14°C, Eskişehir 15°C, Kayseri 19°C, Konya 18°C.
BATI KARADENİZ
Bölge genelinde aralıklı sağanak yağışlar etkili oluyor. Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yağışlar yer yer kuvvetli. İç kesimlerde sabah ve gece pus ve sis bekleniyor.
Bolu 12°C, Düzce 15°C, Sinop 22°C, Zonguldak 17°C.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Hava başlangıçta parçalı ve az bulutluyken zamanla çok bulutluya dönüyor. Öğleden sonra Samsun, Amasya ve Çorum çevreleri aralıklı sağanak yağış alacak. Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde sis ve pus görülecek.
Amasya 19°C, Rize 23°C, Samsun 20°C, Trabzon 20°C.
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU
Her iki bölge de az bulutlu bir gün geçirecek.
Erzurum 10°C, Kars 13°C, Malatya 9°C, Van 12°C
Diyarbakır 16°C, Gaziantep 19°C, Mardin 16°C, Siirt 18°C.