Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde sağanak kapıda

MARMARA

Marmara genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Bölgenin doğusunda yağmur ve sağanak yağış bekleniyor.

İstanbul: 13°C - 19°C, parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı.

Bursa: 10°C - 19°C, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı.

Çanakkale: 11°C - 20°C, parçalı, yer yer çok bulutlu.

Edirne: 13°C - 20°C, parçalı, yer yer çok bulutlu.