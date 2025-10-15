Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde sağanak kapıda

Yurdun kuzey kesimleri yeni bir yağışlı havanın etkisine giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara ve Batı Karadeniz başta olmak üzere 16 ilde sağanak yağış uyarısı yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 15 Ekim tarihli hava durumu raporunu yayımlayarak yeni haftanın ilk gününde yurdun kuzey kesimlerinin yağışlı havanın etkisine gireceğini duyurdu. 

Yapılan tahminlere göre, Marmara’nın kuzeydoğusu, Batı Karadeniz kıyıları ve Balıkesir’in kuzey ilçeleri yağmur ve sağanak yağış alacak. Diğer bölgelerde ise hava az bulutlu ve açık geçecek.

Meteoroloji verilerine göre, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Uzmanlar, sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceğini belirtiyor.

Rüzgarın, güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden, diğer bölgelerde ise kuzeyli yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İşte bölge bölge hava durumu:

MARMARA

Marmara genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Bölgenin doğusunda yağmur ve sağanak yağış bekleniyor.

İstanbul: 13°C - 19°C, parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı.
Bursa: 10°C - 19°C, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı.
Çanakkale: 11°C - 20°C, parçalı, yer yer çok bulutlu.
Edirne: 13°C - 20°C, parçalı, yer yer çok bulutlu.

EGE

Ege Bölgesi’nde hava genellikle parçalı ve az bulutlu olacak. Kuzey kesimlerde yer yer çok bulutlu bir gökyüzü bekleniyor.

İzmir: 13°C - 25°C, parçalı ve az bulutlu.
Muğla: 8°C - 22°C, parçalı ve az bulutlu.
Afyonkarahisar: 5°C - 17°C, parçalı ve az bulutlu.

AKDENİZ

Akdeniz’de ise güneşli ve sıcak bir gün yaşanacak.

Antalya: 17°C - 28°C
Adana: 13°C - 28°C
Hatay: 12°C - 27°C

İÇ ANADOLU

İç Anadolu’da hava genel olarak açık olacak ancak bölgenin kuzeyinde yer yer bulutlanma bekleniyor.

Ankara: 6°C - 18°C, parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu.
Konya: 7°C - 19°C, parçalı ve az bulutlu.
Yozgat: 5°C - 16°C, parçalı ve az bulutlu.

BATI KARADENİZ

Batı Karadeniz’de parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Bölge genelinde aralıklı sağanak yağış tahmin ediliyor.

Zonguldak: 12°C - 18°C, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı.
Düzce: 11°C - 19°C, parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağışlı.
Bolu: 6°C - 16°C, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı.

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Orta ve Doğu Karadeniz’de de bulutlu hava etkisini sürdürecek.

Trabzon: 13°C - 20°C, iç kesimleri hafif sağanak yağışlı.
Rize: 12°C - 20°C, iç kesimleri hafif sağanak yağışlı.
Samsun: 13°C - 20°C, parçalı ve çok bulutlu.

DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU

Doğu Anadolu’da hava parçalı ve az bulutlu, kuzeyde yer yer çok bulutlu geçecek.

Erzurum: 0°C - 14°C
Kars: -1°C - 16°C
Malatya: 7°C - 20°C
Van: 6°C - 17°C

Güneydoğu Anadolu’da ise güneşli bir hava hâkim olacak.

Gaziantep: 10°C - 25°C
Diyarbakır: 7°C - 23°C
Mardin: 12°C - 22°C
Siirt: 12°C - 23°C

meteoroloji Hava durumu