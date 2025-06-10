Meteoroloji uyardı: Bu illerde sıcaklık rekor kıracak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 10 Haziran 2025 tarihli hava durumu raporunu yayımladı. Buna göre, yurt genelinde etkili olan sıcak hava dalgasının çarşamba gününden itibaren etkisini artırarak devam etmesi bekleniyor. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek...

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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Meteoroloji uyardı: Bu illerde sıcaklık rekor kıracak! - Resim: 1

Hava durumu: Doğu kesimlerde parçalı, yer yer çok bulutlu hava beklenirken; Ardahan, Kars, Ağrı, Iğdır, Hakkari, Van’ın doğusu, Antalya’nın batısının iç kesimleri ve Denizli’nin güneyinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar öngörülüyor. Diğer bölgelerde ise hava genellikle az bulutlu ve açık olacak.
Hava sıcaklığı: Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek.
Rüzgar: Genellikle kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

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Meteoroloji uyardı: Bu illerde sıcaklık rekor kıracak! - Resim: 2

Bölgelerde hava durumu

Marmara
Genel olarak parçalı ve az bulutlu.

Balıkesir: 16°C / 31°C
Edirne: 22°C / 32°C

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Meteoroloji uyardı: Bu illerde sıcaklık rekor kıracak! - Resim: 3

İstanbul: 18°C / 28°C
Kırklareli: 20°C / 29°C

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Meteoroloji uyardı: Bu illerde sıcaklık rekor kıracak! - Resim: 4

Ege
Az bulutlu ve açık, güney kesimleri zamanla parçalı bulutlu. Denizli'nin güneyinde yerel sağanak bekleniyor.

Afyonkarahisar: 14°C / 31°C
Denizli: 23°C / 38°C

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Meteoroloji uyardı: Bu illerde sıcaklık rekor kıracak! - Resim: 5

İzmir: 21°C / 36°C
Manisa: 19°C / 36°C

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Meteoroloji uyardı: Bu illerde sıcaklık rekor kıracak! - Resim: 6

Akdeniz
Az bulutlu ve açık, zamanla batı kesimleri parçalı bulutlu. Antalya’nın batısında öğle saatlerinde yerel sağanak bekleniyor.

Adana: 21°C / 35°C
Antalya: 24°C / 32°C

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Meteoroloji uyardı: Bu illerde sıcaklık rekor kıracak! - Resim: 7

Hatay: 21°C / 32°C
Isparta: 17°C / 33°C

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Meteoroloji uyardı: Bu illerde sıcaklık rekor kıracak! - Resim: 8

İç Anadolu
Parçalı ve az bulutlu.

Ankara: 17°C / 33°C
Eskişehir: 14°C / 31°C

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Meteoroloji uyardı: Bu illerde sıcaklık rekor kıracak! - Resim: 9

Konya: 19°C / 33°C
Nevşehir: 15°C / 30°C

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Meteoroloji uyardı: Bu illerde sıcaklık rekor kıracak! - Resim: 10

Batı Karadeniz
Parçalı ve az bulutlu.

Bolu: 13°C / 29°C
Düzce: 16°C / 30°C

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Meteoroloji uyardı: Bu illerde sıcaklık rekor kıracak! - Resim: 11

Sinop: 19°C / 31°C
Zonguldak: 17°C / 24°C

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Meteoroloji uyardı: Bu illerde sıcaklık rekor kıracak! - Resim: 12

Orta ve Doğu Karadeniz
Artvin’in iç kesimlerinde yerel sağanak bekleniyor, diğer yerler parçalı ve az bulutlu.

Amasya: 14°C / 32°C
Rize: 19°C / 26°C

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Meteoroloji uyardı: Bu illerde sıcaklık rekor kıracak! - Resim: 13

Samsun: 17°C / 27°C
Trabzon: 19°C / 23°C

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Meteoroloji uyardı: Bu illerde sıcaklık rekor kıracak! - Resim: 14

Doğu Anadolu
Doğu kesimleri yer yer çok bulutlu ve yerel sağanak yağışlı.

Erzurum: 10°C / 25°C
Kars: 6°C / 21°C
Malatya: 21°C / 36°C
Van: 12°C / 22°C

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Meteoroloji uyardı: Bu illerde sıcaklık rekor kıracak! - Resim: 15

Güneydoğu Anadolu
Az bulutlu ve açık, yüksek sıcaklıklar dikkat çekiyor.

Diyarbakır: 21°C / 39°C
Gaziantep: 23°C / 38°C
Mardin: 22°C / 36°C
Şanlıurfa: 25°C / 41°C

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Hava durumu sıcaklık