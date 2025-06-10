Meteoroloji uyardı: Bu illerde sıcaklık rekor kıracak!

Hava durumu: Doğu kesimlerde parçalı, yer yer çok bulutlu hava beklenirken; Ardahan, Kars, Ağrı, Iğdır, Hakkari, Van’ın doğusu, Antalya’nın batısının iç kesimleri ve Denizli’nin güneyinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar öngörülüyor. Diğer bölgelerde ise hava genellikle az bulutlu ve açık olacak.

Hava sıcaklığı: Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek.

Rüzgar: Genellikle kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.