Meteoroloji uyardı: Bu illerde sıcaklık rekor kıracak!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 10 Haziran 2025 tarihli hava durumu raporunu yayımladı. Buna göre, yurt genelinde etkili olan sıcak hava dalgasının çarşamba gününden itibaren etkisini artırarak devam etmesi bekleniyor. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek...
Hava durumu: Doğu kesimlerde parçalı, yer yer çok bulutlu hava beklenirken; Ardahan, Kars, Ağrı, Iğdır, Hakkari, Van’ın doğusu, Antalya’nın batısının iç kesimleri ve Denizli’nin güneyinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar öngörülüyor. Diğer bölgelerde ise hava genellikle az bulutlu ve açık olacak.
Hava sıcaklığı: Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek.
Rüzgar: Genellikle kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Bölgelerde hava durumu
Marmara
Genel olarak parçalı ve az bulutlu.
Balıkesir: 16°C / 31°C
Edirne: 22°C / 32°C
İstanbul: 18°C / 28°C
Kırklareli: 20°C / 29°C
Ege
Az bulutlu ve açık, güney kesimleri zamanla parçalı bulutlu. Denizli'nin güneyinde yerel sağanak bekleniyor.
Afyonkarahisar: 14°C / 31°C
Denizli: 23°C / 38°C
İzmir: 21°C / 36°C
Manisa: 19°C / 36°C
Akdeniz
Az bulutlu ve açık, zamanla batı kesimleri parçalı bulutlu. Antalya’nın batısında öğle saatlerinde yerel sağanak bekleniyor.
Adana: 21°C / 35°C
Antalya: 24°C / 32°C
Hatay: 21°C / 32°C
Isparta: 17°C / 33°C
İç Anadolu
Parçalı ve az bulutlu.
Ankara: 17°C / 33°C
Eskişehir: 14°C / 31°C
Konya: 19°C / 33°C
Nevşehir: 15°C / 30°C
Batı Karadeniz
Parçalı ve az bulutlu.
Bolu: 13°C / 29°C
Düzce: 16°C / 30°C
Sinop: 19°C / 31°C
Zonguldak: 17°C / 24°C
Orta ve Doğu Karadeniz
Artvin’in iç kesimlerinde yerel sağanak bekleniyor, diğer yerler parçalı ve az bulutlu.
Amasya: 14°C / 32°C
Rize: 19°C / 26°C
Samsun: 17°C / 27°C
Trabzon: 19°C / 23°C
Doğu Anadolu
Doğu kesimleri yer yer çok bulutlu ve yerel sağanak yağışlı.
Erzurum: 10°C / 25°C
Kars: 6°C / 21°C
Malatya: 21°C / 36°C
Van: 12°C / 22°C
Güneydoğu Anadolu
Az bulutlu ve açık, yüksek sıcaklıklar dikkat çekiyor.
Diyarbakır: 21°C / 39°C
Gaziantep: 23°C / 38°C
Mardin: 22°C / 36°C
Şanlıurfa: 25°C / 41°C