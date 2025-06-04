Meteoroloji uyardı: Bugün 18 ilde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 4 Haziran Salı gününe ait hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre 18 ilde yerel kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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Meteoroloji uyardı: Bugün 18 ilde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor - Resim: 1

İç ve doğu bölgelerde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Sivas çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak. Diğer bölgelerde ise havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji uyardı: Bugün 18 ilde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor - Resim: 2

Hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artması beklenirken, rüzgarın İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Anadolu’nun batısı ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda kuzey yönlerden zaman zaman kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi öngörülüyor.

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Meteoroloji uyardı: Bugün 18 ilde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor - Resim: 3

Meteoroloji, kuvvetli rüzgar ve sağanak nedeniyle vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

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Meteoroloji uyardı: Bugün 18 ilde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor - Resim: 4

MARMARA
İstanbul: Az bulutlu ve açık.
Edirne: Az bulutlu ve açık, sıcaklık 36 dereceye kadar çıkacak.



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Meteoroloji uyardı: Bugün 18 ilde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor - Resim: 5

Kırklareli: Az bulutlu ve açık.
Balıkesir: Az bulutlu ve açık, hava sıcak.

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Meteoroloji uyardı: Bugün 18 ilde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor - Resim: 6

EGE
İzmir: Az bulutlu ve açık, sıcaklık 34 derece.
Manisa: Az bulutlu ve açık, yüksek sıcaklık etkili olacak.

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Meteoroloji uyardı: Bugün 18 ilde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor - Resim: 7

Denizli: Az bulutlu ve açık, sıcaklık 33 derece.
Afyonkarahisar: Az bulutlu ve açık, 26 derece civarında.

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Meteoroloji uyardı: Bugün 18 ilde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor - Resim: 8


AKDENİZ
Antalya: Az bulutlu ve açık, sıcaklık 34 derece.
Adana: Parçalı ve az bulutlu, hava sıcak.


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Meteoroloji uyardı: Bugün 18 ilde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor - Resim: 9

Hatay: Parçalı ve az bulutlu, 31 derece.
Isparta: Parçalı ve az bulutlu, 29 derece.

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Meteoroloji uyardı: Bugün 18 ilde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor - Resim: 10

İÇ ANADOLU
Ankara: Parçalı ve az bulutlu.
Eskişehir: Parçalı ve az bulutlu, sıcaklık 29 derece.



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Meteoroloji uyardı: Bugün 18 ilde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor - Resim: 11

Çankırı: Parçalı ve az bulutlu, 28 derece.
Konya: Parçalı ve az bulutlu.
Sivas: Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

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Meteoroloji uyardı: Bugün 18 ilde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor - Resim: 12

BATI KARADENİZ
Bolu: Parçalı ve az bulutlu, 27 derece.
Düzce: Parçalı ve az bulutlu, sıcaklık 31 derece.


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Meteoroloji uyardı: Bugün 18 ilde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor - Resim: 13

Zonguldak: Parçalı ve az bulutlu, 25 derece.
Kastamonu: Parçalı ve az bulutlu.

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Meteoroloji uyardı: Bugün 18 ilde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor - Resim: 14

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu.
Amasya: Parçalı ve çok bulutlu, sıcaklık 29 derece.



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Meteoroloji uyardı: Bugün 18 ilde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor - Resim: 15

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Rize: Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

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Meteoroloji uyardı: Bugün 18 ilde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor - Resim: 16

DOĞU ANADOLU
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak bekleniyor.
Kars: Sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.


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Meteoroloji uyardı: Bugün 18 ilde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor - Resim: 17

Van: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak görülecek.
Malatya: Parçalı ve çok bulutlu, yağış beklenmiyor.

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Meteoroloji uyardı: Bugün 18 ilde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor - Resim: 18


GÜNEYDOĞU ANADOLU
Diyarbakır: Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Mardin: Öğle saatlerinde yerel sağanak etkili olacak.

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Meteoroloji uyardı: Bugün 18 ilde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor - Resim: 19

Siirt: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak görülebilir.
Gaziantep: Parçalı ve az bulutlu.

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