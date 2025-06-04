Meteoroloji uyardı: Bugün 18 ilde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 4 Haziran Salı gününe ait hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre 18 ilde yerel kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.
İç ve doğu bölgelerde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Sivas çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak. Diğer bölgelerde ise havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artması beklenirken, rüzgarın İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Anadolu’nun batısı ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda kuzey yönlerden zaman zaman kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi öngörülüyor.
Meteoroloji, kuvvetli rüzgar ve sağanak nedeniyle vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.
MARMARA
İstanbul: Az bulutlu ve açık.
Edirne: Az bulutlu ve açık, sıcaklık 36 dereceye kadar çıkacak.
Kırklareli: Az bulutlu ve açık.
Balıkesir: Az bulutlu ve açık, hava sıcak.
EGE
İzmir: Az bulutlu ve açık, sıcaklık 34 derece.
Manisa: Az bulutlu ve açık, yüksek sıcaklık etkili olacak.
Denizli: Az bulutlu ve açık, sıcaklık 33 derece.
Afyonkarahisar: Az bulutlu ve açık, 26 derece civarında.
AKDENİZ
Antalya: Az bulutlu ve açık, sıcaklık 34 derece.
Adana: Parçalı ve az bulutlu, hava sıcak.
Hatay: Parçalı ve az bulutlu, 31 derece.
Isparta: Parçalı ve az bulutlu, 29 derece.
İÇ ANADOLU
Ankara: Parçalı ve az bulutlu.
Eskişehir: Parçalı ve az bulutlu, sıcaklık 29 derece.
Çankırı: Parçalı ve az bulutlu, 28 derece.
Konya: Parçalı ve az bulutlu.
Sivas: Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
BATI KARADENİZ
Bolu: Parçalı ve az bulutlu, 27 derece.
Düzce: Parçalı ve az bulutlu, sıcaklık 31 derece.
Zonguldak: Parçalı ve az bulutlu, 25 derece.
Kastamonu: Parçalı ve az bulutlu.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu.
Amasya: Parçalı ve çok bulutlu, sıcaklık 29 derece.
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Rize: Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.
DOĞU ANADOLU
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak bekleniyor.
Kars: Sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.
Van: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak görülecek.
Malatya: Parçalı ve çok bulutlu, yağış beklenmiyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Diyarbakır: Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Mardin: Öğle saatlerinde yerel sağanak etkili olacak.
Siirt: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak görülebilir.
Gaziantep: Parçalı ve az bulutlu.