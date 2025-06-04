Meteoroloji uyardı: Bugün 18 ilde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor

İç ve doğu bölgelerde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Sivas çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak. Diğer bölgelerde ise havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.